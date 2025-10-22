〈房產〉輝達北士科設立海外總部獲結果 房仲：有助加速洲美段區域開發

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-22 18:05

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 5 月間來台並宣布進駐北投士林科技園區話題火熱，同時新光人壽今 (22) 日下午召開臨時董事會，決議授權董事長與台北市政府處理合意解除地上權契約，以利輝達使用北士科 T17、T18 土地興建海外總部，房仲業者指出，此一重大進展除有助加速同區位洲美段的區域開發。

輝達北士科設立海外總部獲結果，房仲：有助加速同區位洲美段區域開發。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，鄰近台北北士科園區且機能成熟的明德、芝山、石牌等商圈，屆時也有機會攏絡北士科的外溢買盤。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，輝達在北士科設立海外總部確立之後，周邊房市利多包括。躍升國際，產業聚集效應，輝達進駐象徵北士科終於接軌全球 AI 產業鏈，未來 AI 伺服器、散熱、IC 設計等周邊廠商可望群聚效應擴大，北士科在台灣的產業重要性大幅提升。

同時，北士科商辦與住宅預售案，在 5 月時已經有一波漲幅，如今輝達確定落腳，預期買氣將持續增溫，尤其以捷運站周邊和產業園區為主，成為北台灣房市最大亮點。而北士科目前發展主要以軟橋段為主，洲美段還有不乏為整合的私人土地，以及市有地還在規劃，包括洲美國小預定地也在籌備中，而大廠進駐後，將加速規劃時間表，加速洲美段的區域開發。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，原本各界憂心萬一輝達在北士科的總部計畫生變，房市表現恐無以為繼，不過在新壽讓步成全下，北士科的輝達題材得以保全，未來總部完工後，可望為區域房市注入高科技研發人才的就業買盤，對房市提供扎實的支撐力道。