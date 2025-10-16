新壽北士科地上權案開工動土 林維俊：合法合規 盼輝達留下來

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-16 16:33

台新新光金控 (2887-TW) 子公司新光人壽今 (16) 日在台北市北投士林科技園區舉行「新光人壽北士科 T17 及 T18 地上權案」開工動土典禮。台新新光金控總經理林維俊受訪時表示，10 月 9 日獲得雜項執照才動工，並無挑釁北市府，一切合法合規，並強調希望輝達留下來，與北市府立場一致。

「新光人壽北士科T17及T18地上權案」出席之貴賓進行動土儀式。(圖/新光人壽提供)

輝達進駐北士科 T17、T18 案卡關，北市府於本周一發函新壽詢問合意解約，對於突然舉行動工典禮也表示很驚訝。對於挑釁的說法，林維俊回應，開工動土完全合法、合規、合契約，尊重法律後進行儀式，動土是台灣民間習俗，會選一個良辰吉時，祈求順利進行，過去依照契約不能開工就不開工，10 月 9 日取得雜項執照，新壽就選了一個良辰吉日開工，沒有要挑釁。

林維俊表示，儀式定調是公司內部事務，考量主管機關長官工作繁忙，並非刻意不邀請北市府，也沒有找金管會長官，重申不敢驚擾長官。



林維俊強調，新壽跟台北市政府是夥伴關係，希望輝達留下來，雙方立場一致，在更改契約以前，新壽與北市府應按照契約動作，時間到了就做什麼，在此之前我們不能動，三年不動說法並不正確，是依法不能動。

新光人壽擁有豐富的不動產投資開發經驗，於全台擁有 197 件不動產標的，在內湖科技園區即持有十數棟商業及廠辦大樓，成為眾多科技企業商辦租賃的首選。新壽表示，為了響應政府打造台北市科技產業廊帶政策，於 2021 年參與政府的公開招標而取得北士科 T17、T18 地上權後，即積極規劃設計，並取得建照申報開工，其後由於近年 AI 產業爆發式成長，新壽於市場調研及徵詢業界意見後，決定順應未來產業發展趨勢而變更建築設計，此經北市府多次審查及調整後，目前已取得雜項執照可以開始施工。