鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-09 19:30

輝達 (NVIDIA) 屬意於北士科 T17、T18 基地興建台灣總部，但取得用地持續卡關。新光人壽今 (9) 日再度發出聲明，期盼雙方回歸合約的協調機制，希望中央政府介入，針對地上權移轉方案及其他北市府所建議的方案，在雙方協調過程中參與並提供協助，以儘速解決目前的僵局。新壽強調，與北市府合作將輝達留在北士科的初衷仍未改變。

輝達進駐北士科卡關！新壽盼回歸合約協調機制 籲請中央政府協助。(圖:新光人壽提供)

對於北士科 T17、T18 的投資決策，新光人壽強調，均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係 (Public-Private Partnership)，與北市府簽訂地上權契約，共同合作開發北士科園區。

新光人壽指出，北士科 T17、T18 土地開發原就有完整的規劃，並已持續進行而無延宕；不過，為了國家公益，新壽願意協助爭取輝達進駐北士科 T17、T18，不僅與輝達簽訂 MOU，更於 7 月 16 日致函台北市政府依地上權契約所約定的協調機制，就地上權移轉等事宜進行協調。然而，卻於 7 月 17 日接獲台北市政府以無爭議為由拒絕，致使本案無從開展甚憾。

新光人壽本於公司治理願與北市府合作，將輝達留在北士科之初衷迄未變更。近日不實訊息紛擾，已讓美事一椿恐生變局，更讓協力之民間業者蒙受不白之冤。