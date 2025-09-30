輝達進駐北士科卡關！新壽盼直接移轉地上權 待北市府點頭
鉅亨網記者陳于晴 台北
新光人壽與輝達 (NVIDIA) 簽署 MOU 於今 (30) 日到期，外界憂心輝達海外總部落腳北士科 T17、T18 恐生變。外傳新壽開價 140 億元合意解約，北市府卻只願接受 40 億元，導致地上權協商持續卡關。新壽發布最新聲明，強調招標作業公開合法、投資決策恪遵法規，並配合輝達需求直接移轉地上權契約，盼北市府給予最大協助，讓輝達順利進駐。
新光人壽聲明指出，為了支持政府打造台北市科技產業廊帶、帶動整體產業升級與轉型的公共政策，於 2021 年依台北市政府公告的招標規定，參與投標本案，一切作業均公開透明、公平合法。
新光人壽特別強調，對於本案的投資決策均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係 (Public-Private Partnership)，期盼共同合作開發北士科園區，共創公共利益。
新光人壽指出，於取得北士科 T17、T18 地上權後，即已按原始投資計畫取得建照並興建中。自 2024 年 6 月起與輝達進行洽商，並配合輝達需求而與其就直接移轉地上權契約達成共識，此待北市府同意後即可辦理，盼北市府給予最大協助，讓輝達順利進駐，創造台北市及台灣的榮耀，達成全民共贏的局面。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 樺加沙強颱重創花蓮光復鄉 台新新光金偕子公司捐千萬助重建家園
- 台新新光金啟動證期子公司換股合併 證券經紀市占將躍第四大
- 〈房產〉受限台灣央行限貸發威 住展：輝達利多跨不出北士科
- 〈房產〉輝達落腳北士科效應大 5、6月北市預售成交每3間有1間在北投
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告