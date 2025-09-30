鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-30 19:32

新光人壽與輝達 (NVIDIA) 簽署 MOU 於今 (30) 日到期，外界憂心輝達海外總部落腳北士科 T17、T18 恐生變。外傳新壽開價 140 億元合意解約，北市府卻只願接受 40 億元，導致地上權協商持續卡關。新壽發布最新聲明，強調招標作業公開合法、投資決策恪遵法規，並配合輝達需求直接移轉地上權契約，盼北市府給予最大協助，讓輝達順利進駐。

輝達進駐北士科卡關！新壽盼直接移轉地上權 待北市府點頭。（圖／新光人壽）

新光人壽聲明指出，為了支持政府打造台北市科技產業廊帶、帶動整體產業升級與轉型的公共政策，於 2021 年依台北市政府公告的招標規定，參與投標本案，一切作業均公開透明、公平合法。

新光人壽特別強調，對於本案的投資決策均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係 (Public-Private Partnership)，期盼共同合作開發北士科園區，共創公共利益。