新壽同意T17、T18合意解約只須返還成本 魏寶生：如有補償金擬捐公益

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-22 19:18

輝達進駐北士科案最新進展！新光人壽與北市府僵持 4 個多月，董事會今 (22) 日拍板同意 T17、T18 地上權合意解約，北市府將返還新壽已支付的相關成本，新光人壽董事長魏寶生下午親自召開記者會說分明，他說後續要與北市府溝通，不便透露返還金額，但強調，從未要求北市府補償未來損失，若真有「補償金」擬建議董事會捐助公益。《鉅亨網》彙整記者會五大重點讓讀者一次掌握。

新光人壽董事長魏寶生。(圖/新壽提供)

魏寶生說明，新光人壽與輝達原簽署的 MOU(合作備忘錄) 已失效，時空背景與法律環境不斷的變化，公司法務部門與理律法律事務所共同評估後認為，若繼續履約將增加公司風險、可能構成背信疑慮，因此建議現在終止契約，就不會有背信之虞，這是公司治理最重要的事。

新壽：輝達堅持自建總部 與北市府難以形成共識

他指出，新壽自今年初以來，多次與台北市政府與輝達三方協商，希望找到三方都能接受的方案，但始終無法達成共識，北市府立場為「支付不可同時兩方」，使得合作案難以推進。公司在終止契約前，已主動通知市府與輝達，並重申「合法、合規、合契約協調機制」原則。

新壽誠意十足！放棄原有獲利機會 只須返還已支付之成本

台北市副市長李四川日前表示，預估解約補償金大約 5-8 億元，外界合意解約後的返還成本金額，魏寶生指出，目前相關方案皆已失效，金額不便透露，若真有補償金，「會建議董事會將該筆款項用於公益」。他強調，新壽全程依法辦理，且都有向金管會、保險局等單位報告相關決策過程，避免產生任何法律爭議。

魏寶生表示，新壽以合意解除契約方式，放棄原有投資獲利機會，化解僵局，希望讓近期紛擾畫下句點，以利後續輝達進駐。

新壽：商業機制並非圖利 不向納稅人請求補償未來損失

魏寶生重申，雖然新壽已經投入鉅額成本且預期未來獲利，但自始至終從未考慮向北市府請求任何未來損失之補償；此案原先是基於支持國家產業發展，與輝達簽署 MOU 規劃由輝達承接地上權契約，並由輝達支付成本與合理損失也是依照商業慣例，本來就是兩家企業間的商業條件。

魏寶生：T17、T18 為輝達全球不動產最高主管指定的唯一選項

傳出北市府提供輝達多個「秘密基地」選擇來興建總部，魏寶生坦言，先前與輝達進行溝通會議時，其全球不動產最高主管就有兩次表達屬意 T17、T18 基地，這是經過輝達內部員工投票決定的結果，黃仁勳也非常尊重員工。魏寶生澄清，先前向北市府說明輝達屬意 T17、T18 並非給北市府壓力，只是單純轉述對方的說法。

媒體問及新壽當初與輝達簽署 MOU 的契機，擁有豐富的不動產投資開發經驗的新光人壽副總經理陳芝貴說明，輝達原本就是內湖大樓的房客，新壽是房東，雙方往來很久，彼此都很熟悉，事實上，早在 2024 年 6 月份就有接觸輝達，當時有很多種合作方案，今年初接獲市政府溝通想法，包含合意解約，內部都有討論，今年 4 月輝達有來拜訪台新新光金控董事長吳東亮，直接移轉方案就是當時討論出來的，非常希望讓輝達順利進駐北士科，可惜該方案未獲北市府同意。

魏寶生補充，除了輝達向新壽租下內湖辦公室之外，台新銀行也是第一個向輝達採購 H100 晶片金融機構，金控與輝達關係相當密切，未來新壽不動產部門要獨立出來，做更多投資規劃，例如將自用大樓改成投資用，同時還有其他開發案，包含對社會有益的公建案，經過了過去一、兩年的歷練，相信新壽不動產投資團隊會更厲害。

