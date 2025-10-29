鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-29 14:30

美國總統川普周三 (29 日) 在南韓慶州市發表演講時，再次將矛頭指向了美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)，指責其在降低利率方面，總是一直拖延不行動。

川普訪韓期間再批聯準會主席鮑爾 稱其行動「總是落後」(圖:REUTERS/TPG)

川普在參加亞太經合組織 (APEC) 執行長峰會時發出此番批評。他直呼鮑爾為「傑羅姆 ·『太遲』· 鮑爾」，這一說法引得在場的企業高管和領導人發出了陣陣笑聲。川普的言論凸顯了他與聯準會之間持續的緊張關係。他曾攻擊鮑爾，稱聯準會不僅落後於其歐洲同行，且正在損害商業情緒。

針對利率政策，川普表示，美國不會出現一種聯準會，會因為擔心未來 3 年內可能出現通膨而提高利率。這或許表明他開始承認，通膨最終可能會加速。

分析師預計，聯準會可能會在 10 月 28 日至 29 日的會議上，將其基準利率下調四分之一個百分點。

儘管經濟學家認為川普政府的新進口稅仍是美國經濟的拖累因素，但川普對經濟前景仍抱持極高預期。他預計，2026 年第一季美國經濟將增長 4%，這一增速遠高於《路透》調查中的預期中值。