鉅亨網新聞中心 2025-10-29 12:23

‌



最新研究指出，由於特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在黨派政治的公開行為，讓特斯拉錯失了數十億美元的潛在銷售額，相當於約 100 萬到 126 萬輛汽車的銷售損失。

馬斯克涉政 讓特斯拉在美國少賣120萬輛車。(圖:shutterstock)

這項由耶魯大學經濟學家在美國全國經濟研究所（NBER）發表的工作論文，是學界首次量化了特斯拉執行長馬斯克的個人政治傾向，對特斯拉（Tesla）在美國汽車銷售的負面影響。

‌



報告指出，特斯拉的市場命運與馬斯克的個人公眾形象深度交織。研究人員將此現象稱為「馬斯克黨派效應」（Musk partisan effect）。

研究核心數據令人震驚：在缺乏此一「馬斯克黨派效應」的情況下，預計從 2022 年 10 月至 2025 年 4 月期間，特斯拉在美國的銷量將能夠增加 67% 至 83%。這相當於約 100 萬到 126 萬輛汽車的銷售損失。

此外，隨著原本支持民主黨的潛在買家因馬斯克的政治言行而轉向，競爭對手的電動車和混合動力車的銷量反而因此提高了約 17% 到 22%。這顯示，馬斯克的政治立場不僅損害了特斯拉，同時也使競爭品牌受益。

研究人員認為，特斯拉銷量下降與馬斯克一系列的黨派行為密切相關，包括他向共和黨候選人捐款、以及在美國前總統川普執政期間擔任政府職務。

報告引用的調查顯示，馬斯克的政治行動最主要的影響是疏遠了歷來作為特斯拉最堅實客戶基礎的、具有環保意識的民主黨買家。對於這些買家而言，他們的購車決策除了考量產品本身，也將執行長的公眾形象和政治立場納入考量。