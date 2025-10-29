鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-29 10:04

在電子股帶動下，日本股市今 (29) 日續創歷史新高，日經 225 指數早盤攀漲逾 1%，首度漲破 51000 點大關，在亞洲股市中領漲，東證指數則持平表現，而與此同時，投資人則靜待美國聯準會 (Fed) 做出今年連續第二次降息 1 碼的決定。

再創史高！市場樂觀估Fed連2降 日股日經指數首度漲破51000點大關（圖：Shutterstock）

市場普遍預估，繼 9 月降息後，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將再度降息 1 碼，推動聯邦基金利率區間降至 3.75%-4.00%。

Navellier & Associates 創辦人兼投資長 Louis Navellier 在每日研報中寫道：「如果（聯準會主席鮑爾）釋放鴿派訊號，市場對聯準會未來進一步降息的押注會增加，為市場動能再添動力。」