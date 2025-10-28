鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-28 20:20

‌



《路透》最新調查顯示，英國央行預計將在 11 月的會議上維持其銀行利率在 4.00% 不變。在 10 月 22 日至 28 日接受調查的 61 位經濟學家中，約有 87%(53 位) 預測央行將於 11 月 6 日保持此利率水準。

調查：多數經濟學家預測 英國央行11月將維持利率不變(圖:shutterstock)

如果預測正確，這將打破自 2024 年 8 月以來，央行每季降息 25 個基點的近期慣例。

‌



在 63 位受訪者中，略多於半數 (34 位) 預計，今年銀行利率將保持穩定。這與上個月近 70% 的受訪者預期本季至少降息一次相比，是個明顯的轉變。

不過，其餘 29 位經濟學家仍預測 12 月前會有一次降息。此外，利率期貨目前暗示，12 月至少降息一次的機率約為 58%，低於前一周的 75%。

分析師指出，即將在 11 月 26 日發布的關鍵政府預算案，極有可能提高稅收。財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 可能會增加稅收，以表明她仍有望達成財政目標。

ING 經濟學家 James Smith 表示，如果預算案以提高稅收為主導，且政府努力不實質增加支出，這對於英國央行來說應該是相當有助益的，並可能讓 12 月的降息重新回到考量範圍。

在通膨方面，英國 9 月的消費者通膨率為 3.8%，幾乎是英國央行 2% 目標的兩倍。儘管如此，經濟學家普遍預計通膨將在未來一年內下降。調查中位數顯示，本季通膨率平均為 3.6%，並將在 2026 年底前下滑至 2.3%。

Investec 經濟學家 Ellie Henderson 認為，隨著明年通膨的確定下降，加上勞動力市場疲軟 (失業率在 8 月達 4 年多高點 4.8%，預計本季升至 4.9%) 將抑制服務業通膨，這將給予央行進一步降息所需的信心。