鉅亨網編輯林羿君 2025-10-29 13:23

SK 海力士公司第三季獲利大增 62%，並表示客戶已經鎖定了他們明年系列記憶體晶片的供貨，顯示全球 AI 基礎設施的建設正在加劇整個產業的需求。

AI需求爆發！SK海力士2026年全系列記憶體晶片售罄。(圖:shutterstock)

由於 HBM 領域的強勁表現，SK 海力士第三季獲利首度突破 10 兆韓元，達到創新高的 11.4 兆韓元（約 80 億美元），略高於分析師平均預期；同期銷售額攀升至 24.45 兆韓元。

‌



身為輝達 HBM 的主要供應商，SK 海力士透露，在完成相關談判後，將於本季開始供應下一代 HBM4 晶片，但未具體說明客戶身分。

SK 海力士在聲明中指出，該公司計劃明年擴大產能，且 2026 年 DRAM 與 NAND 全系列產品的訂單已被預訂一空。SK 海力士股價周三 (29 日) 上午在首爾交易大漲逾 5%。

現代汽車證券公司分析師 Greg Roh 表示：「除了超大規模企業和追求自主 AI 的國家的需求外，對 HBM 的無限需求可能會持續到明年，OpenAI 的星際之門等大型專案，也將進一步加速 HBM 的需求，這種旺盛需求很可能持續至明年。」

這項結果，挑戰了部分投資人的謹慎觀點。這些投資人認為，由於殺手級 AI 應用尚未普及，加上 AI 基礎設施的融資與供應交易存在循環性，目前的市場估值已高得不合理。並警告，OpenAI 和輝達正推動一個日益錯綜複雜的交易網絡，該網絡正人為地支撐著這場價值數兆美元的人工智慧狂熱。

SK 海力士的快速成長，凸顯了 OpenAI 和 Meta 等大型科技公司，正如何大量吞噬（hoovering up）訓練與營運 AI 服務所需的晶片、伺服器及其他設備。SK 海力士作為這波建設狂潮的主要受益者，其股價在 2025 年已翻漲近 3 倍。

從長遠來看，許多投資人和科技公司深信 AI 的出現將引發記憶體市場的「超級週期」。此一趨勢尤其適用於製造 AI 加速器以及驅動 ChatGPT 等服務所必需的 HBM。