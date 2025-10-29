〈台股開盤〉輝達GTC大會激勵電子、權值股走揚 突破28200大關再創史高

輝達於 GTC 大會宣布 AI 處理器訂單金額累積高達 5000 億美元，激勵市場樂觀情緒，美股四大指數收紅。台股今 (29) 日開高走高，開 28157.91 點，上漲 208.8 點，在台積電、鴻海、日月光等權值股帶動，以及 AI 概念股走強下，指數最高來到 28283.8 點，再度創下歷史新高。早盤估量 7482 億元。