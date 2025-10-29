search icon



〈台股開盤〉輝達GTC大會激勵電子、權值股走揚 突破28200大關再創史高

鉅亨網記者吳承諦 台北


輝達於 GTC 大會宣布 AI 處理器訂單金額累積高達 5000 億美元，激勵市場樂觀情緒，美股四大指數收紅。台股今 (29) 日開高走高，開 28157.91 點，上漲 208.8 點，在台積電、鴻海、日月光等權值股帶動，以及 AI 概念股走強下，指數最高來到 28283.8 點，再度創下歷史新高。早盤估量 7482 億元。

cover image of news article
〈台股開盤〉輝達GTC大會激勵電子、權值股走揚 突破28200大關再創史高。(圖：shutterstock)

輝達 29 日舉辦 GTC 大會，執行長黃仁勳會上宣布新一代 Grace Blackwell 系統累計訂單已達 5,000 億美元，預計 2026 年底前將出貨 2000 萬顆 GPU，激勵市場對 AI 期待；另一方面，美國總統川普前往日本與首相高市早苗談判順利，對美中貿易協議的樂觀情緒持續升溫，以及聯準會再度降息可能提高，均帶動投資人對股市的正面展望。


電子權值股紛紛走強，台積電 (2330-TW) 上漲 20 元，漲逾 1%，收 1495 元；鴻海 (2317-TW) 漲約 2%；日月光投控 (3711-TW) 漲約 6%，廣達 (2382-TW)、緯創均漲約 (3231-TW)。

AI 概念股部分，滑軌族群，川湖 (2059-TW) 漲約 4%，南俊國際 (6584-TW) 漲約 1%；機殼族群，勤誠 (8210-TW) 漲約 2%，迎廣 (6117-TW)；伺服器 ODM 廠部分，英業達 (2356-TW) 漲約 5%，仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW) 漲約 3%。

國際能源週 10/29 開跑，綠能族群紛紛上攻，泓德能源 (6873-TW) 漲約 3%，雲豹能源 (6869-TW)、森崴能源 (6806-TW) 均漲約 2%，富威電力 (6994-TW) 漲幅也超過 1%。。

 

 

