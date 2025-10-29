鴻海、輝達、Stellantis及Uber四強聯手 布局自駕計程車
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (29) 日宣布，將與輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)、Stellantis 和 Uber 四方合作，共同開發和部署全球 Level 4 自駕計程車(Robotaxi) 服務。
此合作中，輝達將開發並提供基於輝達 DRIVE AGX Hyperion 10 架構的輝達 DRIVE AV 解決方案，實現 Level 4 停車和 Level 4 駕駛能力；Stellantis 將設計、工程化並生產自駕車，使用其 LCV 平台和 STLA 小型自駕車準備平台，並整合輝達 DRIVE AV 平台。
鴻海將與 Stellantis 合作，負責硬體和系統整合，以確保車輛架構的無縫銜接，Uber 則將運營自駕計程車服務，並用 Stellantis 生產的、搭載 NDAS 的車輛擴展車隊，推動自駕移動技術的大規模部署。
此外，Level 4 自駕計程車包括強大的計算能力、智能電力管理、可靠的連接性和有效的熱控系統，並需要各種各樣的傳感器如 LiDAR、雷達和多視角攝像頭，鴻海將其在高效能計算、傳感器整合和電子控制系統方面專業技術帶入此次合作中。
鴻海董事長劉揚偉表示，自駕移動技術是鴻海電動車計畫中的戰略重點，輝達、Stellantis 和 Uber 在這一領域的戰略合作和各自的優勢，加速了 Level 4 自駕車自駕計程車技術的部署。
