澳洲2025年第三季通膨急升 電力成本成主因

根據澳洲統計局 (ABS) 最新數據顯示，澳洲消費者物價指數 (CPI) 在第三季季增 1.3%，年增率達到 3.2%。此次季度漲幅是自 2023 年第一季以來最高，並且超過了市場預期的 1.1%，反映出澳洲物價壓力再度升高。

季度與年度通膨數據雙雙走高

ABS 價格統計主管 Michelle Marquardt 指出，推動本季度 CPI 上漲的最大因素是電力成本，單季飆升了 9.0%。其他主要貢獻者包括住房 (上漲 2.5%)、休閒與文化 (上漲 1.9%) 以及交通 (上漲 1.2%)。

在住房通膨中，電力成本的顯著增長是重要因素。這主要與 2025 年 7 月實施的年度電價審查以及部分家庭能源回扣 (EBRF) 延遲發放的時機有關。

就年度通膨而言，CPI 年增率從第二季的 2.1% 大幅上升至第三季的 3.2%。這是自 2024 年第二季 (當時年增率為 3.8%) 以來最高的年通膨率。年度通膨的主要推手同樣是電力成本，年增率高達 23.6%。這與昆士蘭州、西澳洲和塔斯馬尼亞州的家庭在 2024 年第三季享有的州政府電力回扣 (例如昆州 1,000 澳元) 結束有關。若排除這些回扣，過去 12 個月的電價漲幅將為 5.9%。

核心通膨壓力增加

衡量潛在通膨的經修剪平均值 (Trimmed mean) 年增率上升至 3.0%，高於第二季的 2.7%。Marquardt 表示，這是自 2022 年第四季以來，經修剪平均年通膨率首次出現上升。

服務業年通膨率上升至 3.5%，主要由租金 (上漲 3.8%) 和醫療及醫院服務 (上漲 5.1%) 推動。商品通膨年增率也從前一季的 1.1% 升至 3.0%。

此外，ABS 的月度 CPI 指標顯示，截至 9 月止的 12 個月內，通膨率為 3.5%，高於 8 月的 3.0%。這標誌著在澳洲統計局準備於 2025 年 11 月發布完整的月度 CPI 數據之前，價格壓力正在加劇。

央行政策展望：降息大門關閉

分析師指出，通膨數據的急劇上升，使得澳洲央行 (RBA) 在下一步貨幣政策上將保持謹慎。有市場分析師評論道，RBA 在 11 月降息的「大門已被緊緊關上」，除非勞動力市場顯著疲軟，否則下一次利率變動存在上調的真實風險。