鉅亨網編譯段智恆 2025-10-29 02:30

‌



根據《華爾街日報》(WSJ)周二 (28 日) 報導，美國總統川普與中國國家主席習近平預計於周四 (30 日) 舉行會晤時，將討論一項以「降低關稅」交換「打擊芬太尼」的貿易框架。若北京承諾加強管控用於製造芬太尼的前驅化學品出口，美國有望把針對中國商品課徵的與芬太尼相關關稅，從目前的 20% 下調至 10%。

川習會談前曝光！美中洽談「禁毒換降稅」 有望砍半芬太尼關稅(圖：REUTERS/TPG)

芬太尼是一種造成美國大量藥物過量死亡的合成類鴉片，華府近年多次要求中國加強源頭管控。報導引述知情人士稱，相關協議仍可能變動，須視川習會成果與後續談判而定。若美方落實降稅，將使美國對中國進口商品的平均關稅自目前約 55% 降至約 45%，有助提升中國商品對美出口的價格競爭力。

‌



美中雙方近期已就多項經貿議題進行密集磋商。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 稍早在接受美媒訪問時透露，近期與中國談判團隊已就一項更廣泛的貿易合作框架達成初步共識。他形容框架「非常成功」，並表示北京可能同意恢復購買美國大豆，以紓解美國農民今年因中國買盤下滑所承受的壓力。

中國先前因美國針對中國商品祭出 20% 芬太尼相關關稅，對美國大豆加徵報復性關稅。中方談判代表強調，在美國不撤回該關稅前，不會解除大豆報復措施。若雙方達成共識，市場解讀可能有助緩和近月升溫的美中貿易緊張關係。

除關稅交換外，知情人士表示，中國方面預期美國將凍結後續可能對中國不利的政策舉措，包括涉美國軟體製造產品的出口管制等；但貝森特受訪時強調，美方出口管制目前沒有調整。報導也提到，美中正研議降低彼此船舶停靠港口的相關費用。

在稀土議題上，美國政府稍早曾威脅，若中國收緊稀土出口管理，美方將對全部中國商品加徵 100% 關稅。貝森特表示，美方相信北京將延後實施最新稀土出口限制措施一年，使全面加徵關稅的威脅暫時降溫。

此外，消息人士透露，美國聯邦調查局 (FBI) 局長 Kash Patel 將赴北京，就芬太尼問題展開進一步磋商。