鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-28 06:00

10 月最後一周迎來「超级央行周」，市場聚焦在多國央行最新利率決議，其中又以聯準會 (Fed) 最受矚目，並將在台灣時間周四 (30 日) 凌晨公佈最新利率決定。市場普遍預期將再降息 1 碼，聯邦基金利率將降至 3.75%～4% 區間。

「超級央行週」來了！外資：看好新興市場投資機會 聚焦科技類股、大宗商品族群（圖：Shutterstock）

自 9 月重啟降息周期以來，Fed 貨幣政策轉向寬鬆正重塑全球資產定價邏輯。多家主要外資機構應聲調整配置策略，一致看好新興市場投資機遇，並聚焦於科技成長、資源品等細分方向。

富達國際率先釋放正面訊號，其策略資產配置已轉向更看好風險資產，高配股票並擴大配置範圍。儘管美國通膨仍高於目標，但法人機構認為 Fed 不會中斷寬鬆週期，政策環境對風險資產有利。

權益投資方面，富達國際對中國股市保持堅定信心，預計更多消費刺激措施將提振需求，「反內捲」政策亦可望改善工業利潤率。

債券投資上，富達國際持續看多新興市場債券，認為新興經濟體基本面穩健，當前環境利於獲取利差收益，且估值優於已開發經濟體投資級債券，加上美元走弱，新興市場政府債券吸引力將進一步增強。

施羅德基金副總經理安昀指出，Fed 降息推動全球流動性轉向，大類資產定價邏輯面臨重塑。他預期新興市場權益類資產將受惠於估值優勢與弱美元環境，債市短期雖有壓力，但長期可期。

A 股關鍵窗口期，外資對科技成長與資源品板塊興趣濃厚。路博邁分析指出，AI 產業鏈正從硬體向應用端擴散，科技成長族群中短期也許面臨性價比壓力，但長期仍有空間，建議專注於 AI 應用、半導體製造、儲存等領域。

安昀還指出，科技業日新月異，OpenAI 等企業算力需求擴張，連帶能源、儲能、輸配電等配套領域值得關注，而這些都恰好是中國製造業優勢所在。

大宗商品類股也同樣受到青睞。路博邁觀察到，資源安全主線升溫，貴金屬、基本金屬及能源金屬價格普漲，順週期投資重點指向獨立邏輯清晰的有色金屬 (如銅、貴金屬)。

隨著 Fed 降息週期開啟，全球庫存週期見底，有色金屬、化工新材料等周期品可望受益。

富達國際則對黃金持多頭觀點，認為投資人減持美資、分散配置的趨勢下，地緣政治風險與 Fed 降息將為黃金提供結構性支撐。