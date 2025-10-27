〈台股盤後〉漲價概念股漲風強灌刷新高 大漲461點尾盤惜敗2萬8
鉅亨網記者張欽發 台北
台股今 (27) 日台股由電子股擔綱演出，除元帥台積電 (2330-TW) 大漲以 1500 元平歷史高點之外，包括被動元件、ABF 載板及 DRAM 漲價的訊息助攻，同時，亞洲區域股市也走高帶動，大盤終場以 27993.63 點作收，收漲 461.37 點或 1.68%，市場成交值爲 5480.52 億元。
台北股市加權指數以 28196.33 點再刷新歷史新高，帶動台幣兌美元早盤走升，中午則升值 8.7 分，暫收在 30.728 元。
今天市場資金仍在電子族群打轉， 包括記憶體、PCB 類股出現大買盤，但漲價概念的包括被動元件、ABF 載板及 DRAM 漲價概念漲幅特別明顯，包括華新科 (2392-TW)、國巨 (2327-TW) 盤中亮燈漲停，電子股今天收盤上漲 2.3%，稱霸各類股，占大盤成交比重 75.99%，也就是說，以今天大盤成交值 5480.52 億元計算，電子股全場吸金達到 4164.64 億元。
資深證券分析師簡伯儀指出，台股進入高檔的風險正在增加之中，今天股價上漲，量能萎縮，顯然投資人對市場追高的風險的戒心在明顯增加之中。
資深證券分析師黃漢成指出，目前台股進入高檔震盪向上格局中，以漲價概念的包括被動元件、ABF 載板及 DRAM 漲價概念及權值股漲幅爲重，以目前技術線型來看，仍對多方有利。
台股今天早盤加權股價指數開在 28029.88 點，以全場最低的 27993.63 點作收，電子類股上漲 2.3%，金融股終場下跌 0.42%，航運股終場下跌 0.74%。台積電在今天盤中觸及 1500 元，平歷史高價，市值衝高到 38.89 兆元。
台股權值股鴻海 (2317-TW) 上漲 7.5 元或 3.14%，收盤報 246.5 元、廣達 (2382-TW) 的表現強勢，以上漲 16 元或 5.45% 作收，收盤報 309.5 元，聯發科 (2454-TW) 以上漲 40 元作收，收盤價報 1335 元。
蘋果概念股大立光 (3008-TW) 今收盤下跌 20 元或 0.88%，收盤報 2250 元，成交量明顯增加到 520 張。但同樣蘋果供應鏈的 PCB 廠華通 (2313-TW) 也爆出 2.95 萬張大量，收盤下跌 0.4 元或 0.45%，收盤報 88.3 元；玉晶光 (3406-TW) 今天收盤上漲 0.5 元 0.12%，收盤報 430 元。
在航運類股方面，貨櫃航運股包括長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 收盤都上漲。而 ABF 概念股南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 及欣興 (3037-TW) 收盤都上漲。
