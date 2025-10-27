鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-27 14:16

台股今 (27) 日台股由電子股擔綱演出，除元帥台積電 (2330-TW) 大漲以 1500 元平歷史高點之外，包括被動元件、ABF 載板及 DRAM 漲價的訊息助攻，同時，亞洲區域股市也走高帶動，大盤終場以 27993.63 點作收，收漲 461.37 點或 1.68%，市場成交值爲 5480.52 億元。

〈台股盤後〉漲價概念股漲風強灌刷新高 大漲461點尾盤惜敗2萬8。(鉅亨網記者張欽發攝)

台北股市加權指數以 28196.33 點再刷新歷史新高，帶動台幣兌美元早盤走升，中午則升值 8.7 分，暫收在 30.728 元。

資深證券分析師簡伯儀指出，台股進入高檔的風險正在增加之中，今天股價上漲，量能萎縮，顯然投資人對市場追高的風險的戒心在明顯增加之中。

資深證券分析師黃漢成指出，目前台股進入高檔震盪向上格局中，以漲價概念的包括被動元件、ABF 載板及 DRAM 漲價概念及權值股漲幅爲重，以目前技術線型來看，仍對多方有利。

台股今天早盤加權股價指數開在 28029.88 點，以全場最低的 27993.63 點作收，電子類股上漲 2.3%，金融股終場下跌 0.42%，航運股終場下跌 0.74%。台積電在今天盤中觸及 1500 元，平歷史高價，市值衝高到 38.89 兆元。

台股權值股鴻海 (2317-TW) 上漲 7.5 元或 3.14%，收盤報 246.5 元、廣達 (2382-TW) 的表現強勢，以上漲 16 元或 5.45% 作收，收盤報 309.5 元，聯發科 (2454-TW) 以上漲 40 元作收，收盤價報 1335 元。