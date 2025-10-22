〈台股盤後〉連續創新高後量縮跌103點 多頭休整退守5日線

台股本周再度迎來連假，隨著指數連續創高後，今 (22) 日早盤也回檔，一度下挫逾 260 點、探至 27490 點，也摜破五日線，但尾盤在低接買盤進場下，跌幅逐步收斂，終場下跌 103.5 點，收在 27648.91 點，守住五日線，成交量僅 4480 億元，較昨日的 5286 億元大幅收斂。