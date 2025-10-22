〈台股盤後〉連續創新高後量縮跌103點 多頭休整退守5日線
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股本周再度迎來連假，隨著指數連續創高後，今 (22) 日早盤也回檔，一度下挫逾 260 點、探至 27490 點，也摜破五日線，但尾盤在低接買盤進場下，跌幅逐步收斂，終場下跌 103.5 點，收在 27648.91 點，守住五日線，成交量僅 4480 億元，較昨日的 5286 億元大幅收斂。
權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 終場收在 1460 元，市值跌破新台幣 38 兆元，鴻海 (2317-TW) 則沿五日線上攻，上漲超過 1%，持續往前高 245.5 元靠攏，台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW) 都在平盤附近震盪。
其他權值股則由金控類股表現相對出色，富邦金 (2881-TW) 上漲超過 1%，收在最高點 91.6 元，玉山金 (2884-TW)、台新新光金 (2887-TW)、元大金 (2885-TW) 都在平盤上表現，其餘如華碩 (2357-TW) 也獲青睞，上漲超過 1%、收在 699 元，企圖挑戰 700 元大關。
今日市場聚焦金仁寶集團，金寶 (2312-TW) 亮燈漲停，康舒 (6882-TW) 同步漲停作收，仁寶 (2324-TW) 也飆漲半根，集團表現亮眼；電源概念股也同步強勢，新盛力 (4931-TW) 率先亮燈，順達 (3211-TW)、系統電 (5309-TW) 都在 3-7% 的漲幅。
