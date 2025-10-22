search icon



〈台股盤後〉連續創新高後量縮跌103點 多頭休整退守5日線

鉅亨網記者魏志豪 台北


台股本周再度迎來連假，隨著指數連續創高後，今 (22) 日早盤也回檔，一度下挫逾 260 點、探至 27490 點，也摜破五日線，但尾盤在低接買盤進場下，跌幅逐步收斂，終場下跌 103.5 點，收在 27648.91 點，守住五日線，成交量僅 4480 億元，較昨日的 5286 億元大幅收斂。

cover image of news article
〈台股盤後〉連續創新高後量縮跌103點 多頭休整退守5日線。(鉅亨網資料照)

權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 終場收在 1460 元，市值跌破新台幣 38 兆元，鴻海 (2317-TW) 則沿五日線上攻，上漲超過 1%，持續往前高 245.5 元靠攏，台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW) 都在平盤附近震盪。


其他權值股則由金控類股表現相對出色，富邦金 (2881-TW) 上漲超過 1%，收在最高點 91.6 元，玉山金 (2884-TW)、台新新光金 (2887-TW)、元大金 (2885-TW) 都在平盤上表現，其餘如華碩 (2357-TW) 也獲青睞，上漲超過 1%、收在 699 元，企圖挑戰 700 元大關。

今日市場聚焦金仁寶集團，金寶 (2312-TW) 亮燈漲停，康舒 (6882-TW) 同步漲停作收，仁寶 (2324-TW) 也飆漲半根，集團表現亮眼；電源概念股也同步強勢，新盛力 (4931-TW) 率先亮燈，順達 (3211-TW)、系統電 (5309-TW) 都在 3-7% 的漲幅。

文章標籤

台股盤後台積電金控金仁寶集團TOP

相關行情

台股首頁我要存股
順達347+6.61%
富邦金91.6+1.10%
新盛力137.5+10.0%
仁寶35.95+4.81%
金寶23.8+9.93%
華碩699+1.16%
元大金34.7+0.29%
台新新光金19.75+0.25%
玉山金32.6+0.31%
聯發科1330-0.75%
台達電1020+0.00%
鴻海242.5+1.46%
台積電1460-1.35%
系統電65.8+3.62%
甲尚16.7+7.12%
台積電ADR295.075-0.88%
美元/台幣30.730+0.13%

#長紅K線突破盤整

偏強
順達

88.24%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
富邦金

69.7%

勝率

#極短線強勢

偏強
新盛力

72.41%

勝率
偏強
順達

88.24%

勝率

