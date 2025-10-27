鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-27 16:35

‌



和泰車 (2207-TW) 今 (27) 日召開新款 TOYOTA 日本進口純電休旅 bZ4X 發表會，並公布價格為 128 萬元，相較改款前 2025 年式打了「95 折」，和泰本部長賴志偉表示，價格較第一次導入時實惠許多，主要是在台灣積極爭取並獲得日本原廠大力支持，盼擴大純電車市場佔有率。

TOYOTA bZ4X新款純電128萬元上市 和泰車：10月已預售300台 年目標4000台。(鉅亨網記者吳承諦攝)

賴志偉指出，台灣純電車市場成長迅速，截至今年九月底，全年銷售已達 2 萬 2485 台，佔總市場比重達 7.6%。公司看好台灣純電市場的成長潛力，本次改款的年度販賣目標為 4000 台。

‌



賴志偉表示，新車已於 10 月 1 日開始預接單，截至目前已累積約 300 張訂單，車輛預計 11 月開始安排生產，大量交車會從明年第一季（Q1）陸續展開，訂車到交車約需 2-3 個月。

賴志偉提到，公司整體電動化車輛（包含 BEV、Hybrid、Plug-in Hybrid）在 TOYOTA 品牌中的佔比約近四成，而 Lexus 電動化車輛佔比則高達 6 成，並認為 TOYOTA 品牌在電動化車輛方面仍有機會再提高比例。

目前 TOYOTA 加上 Lexus 在台灣純電市場的佔有率約一成左右。和泰將持續投入資源，配合國內市場民眾的支持與政府態度，力圖在電動車領域取得更進一步的發展。

和泰汽車對台灣市場的電動化車輛採取 Multi-Pathway（多元動力）策略，強調無論是油電、純電或 Plug-in Hybrid，都是科技進步的一環，公司目標是滿足所有客群，包括享受移動便利性的科技族群，以及追求駕駛樂趣的傳統駕駛者。

和泰坦言，儘管 bZ4X 年銷售目標 4000 台，佔 TOYOTA 年銷量 13 萬多台的比例仍很低。這也反映公司認為純電市場仍有很大的成長潛力，因此需積極爭取原廠資源。