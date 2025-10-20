〈台股盤後〉台積電、鴻海領軍AI族群走強 漲386點再創歷史新高

隨著美國總統川普鬆口將維持與中國良好貿易關係，以及美國區域銀行壞帳風險緩解，市場擔憂情緒消退。台股今 (20) 日早盤在台積電、鴻海等電子權值股領軍下，開盤上漲近 200 點，而在矽光子、記憶體、被動元件族群連袂走強下，漲逾 400 點，大盤來到歷史新高 27768.27 點。終場收 27688.63 點，上漲 386.26 點，成交量 4858.59 億元。