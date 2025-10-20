〈台股盤後〉台積電、鴻海領軍AI族群走強 漲386點再創歷史新高
鉅亨網記者吳承諦 台北
隨著美國總統川普鬆口將維持與中國良好貿易關係，以及美國區域銀行壞帳風險緩解，市場擔憂情緒消退。台股今 (20) 日早盤在台積電、鴻海等電子權值股領軍下，開盤上漲近 200 點，而在矽光子、記憶體、被動元件族群連袂走強下，漲逾 400 點，大盤來到歷史新高 27768.27 點。終場收 27688.63 點，上漲 386.26 點，成交量 4858.59 億元。
美國總統川普日前表示希望與中國解決貿易糾紛，並將於 2 周後與中國國家主席習近平尋求會面，加上美國地區銀行破產並未影響美國金融業，打消系統性危機風險，而上週台積電法說展望良好，美股並將於近兩週迎來超級財報周，台股今日重拾多頭情緒。
電子權值股全面上攻，台積電 (2330-TW) 上漲 30 元，漲約 2%，收 1480 元；鴻海 (2317-TW) 上漲 12 元，漲約 5%，收 238.5 元；緯創 (3231-TW) 漲約 4%，廣達 (2382-TW) 漲逾 2%，台達電 (2308-TW) 漲逾 1%。
輝達首款矽光子網路交換器獲甲骨文、Meta 等採用，帶動矽光子族群走強，波若威 (3163-TW)、聯亞 (3081-TW) 雙雙漲停板，光聖 (6442-TW) 漲約 8%，聯鈞 (3450-TW) 漲約 6%，眾達 - KY(4977-TW) 漲約 5%。
AI 需求帶動被動元件維持多頭氣勢，金山電 (8042-TW)、蜜望實 (8043-TW)、華容 (5328-TW)、信昌電 (6173-TW) 紛紛亮紅燈。
記憶體族群因 AI 趨勢持續走強，華邦電 (2344-TW) 漲約 6%，力積電 (6770-TW) 漲約 3%，南亞科 (2408-TW) 漲逾 2%。
