2025-10-27

市值型 ETF 持續火熱，元大台灣 (0050-TW) 投資人數繼超越護國神山台積電後，10/23 當周再超越國泰永續高股息 (00878-TW)，一舉成為全市場投資人數最多的 ETF，達 170 萬 6664 人，成功奪下「國民 ETF」稱號。

國民ETF換人當！0050投資人數衝破170萬 超車00878。(圖:shutterstock)

據集保結算所統計，0050 10/23 當周投資人數增加 4.5 萬，突破 170 萬大關， 而連續 9 周呈現下滑的 00878，投資人數降至 168 萬；規模前五大 ETF 中，群益台灣精選高息 (00919-TW) 周減近 9000 人，創下掛牌以來最大單周衰退，顯見高股息 ETF 投資人出現出走潮，轉進與大盤高度連動的 0050。

法人指出，參考美日股市最受市場資金青睞的 ETF，投資標的分別為 S&P500 指數與日經 225 指數，均是反映股市成長性。而台灣投資人過去傾向選擇高股息 ETF，除了台股殖利率優勢外，市值型因長期上漲而股價較高更是最大門檻，不過隨著 0050 股價拆分，搭配亮眼績效表現，大幅吸引小資、新手爸媽轉進。

統計 0050 零股、1 至 5 張投資人數，於 6/20 完成分割後至 10/23 分別成長 44.8%、49.1%，同期間 00878 分別減少 2.4%、4.9%；00919 分別減少 0.3%、3.0%，顯示存股起步投資人顯然轉向 0050。

0050 長期持有多檔具台灣產業代表性的權值股，絕不會錯過台股行情，並避免了一般投資人交易個股所面臨的高成本及過度交易風險。長期推崇指數化投資的財金教授周冠男表示：「對沒有資訊的投資人來說，投資越簡單越好。躺在指數的道路上耍廢，就可以打敗 85% 的市場參與者，不香嗎？」

0050 最新規模超過 8400 億元，經理費率低於 0.1% 為股票型 ETF 最低，未來超過 1 兆元部分將下降至 0.05%，持續有利長線存股。