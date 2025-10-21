〈台股盤後〉台積電創天價拉回平盤 連三天見新高漲63點收27752點
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (21) 日早盤在台積電閃現 1500 元天價下，指數大漲超過 280 點，衝上 27969 點，連續三天創下歷史新高價，距離 2 萬 8 千點僅一步之遙，但因獲利了結賣壓陸續出籠，終場收在 27752.41 點，小漲 63.78 點，站穩所有均線，成交量 5139 億元，較昨日略為放大。
權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 早盤一度達 1500 元，與大盤一同創高，終場則收在平盤 1480 元，鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 也雙雙小漲表態，聯發科 (2454-TW) 也同樣在平盤附近震盪。
不過，其他電子權值股相對弱勢，廣達 (2382-TW) 下挫近 2%，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 跌幅近 3%，聯電 (2303-TW)(UMC-US)、智邦 (2345-TW) 也走弱 1% 以上，緯穎 (6669-TW) 則受惠外資調升目標價，飆漲近 5%，衝上新天價。
今日盤面焦點為功率元件，隨著安世半導體面臨出口限制，台廠功率元件業者也接獲客戶洽詢，迎來新一波轉單，台廠強茂 (2481-TW)、尼克森 (3317-TW)、杰力 (5299-TW)、台半 (5425-TW)、虹揚 - KY(6573-TW)、全宇昕 (6651-TW)、富鼎 (8261-TW) 全數亮燈漲停，族群走勢相當凌厲。
