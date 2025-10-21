〈台股盤後〉台積電創天價拉回平盤 連三天見新高漲63點收27752點

台股今 (21) 日早盤在台積電閃現 1500 元天價下，指數大漲超過 280 點，衝上 27969 點，連續三天創下歷史新高價，距離 2 萬 8 千點僅一步之遙，但因獲利了結賣壓陸續出籠，終場收在 27752.41 點，小漲 63.78 點，站穩所有均線，成交量 5139 億元，較昨日略為放大。