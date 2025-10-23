search icon



〈台股盤後〉權值四大天王全走弱 連假前再跌116點 周線連九漲

鉅亨網記者彭昱文 台北


連假前市場觀望，台股今 (23) 日早盤一度下跌 277 點，跌破 5 日線及 10 日線，尾盤則收跌 116.65 點或 0.42%，收 27969.05 點，收復 10 日線，成交金額 4208 億元；本周則上漲 229.89 點，周線連 9 漲。

cover image of news article
〈台股盤後〉連假前下跌116點失守5日線 周線連九漲。(鉅亨網資料照)

四大電子權值今日全數走弱，台積電 (2330-TW) 下跌 10 點或 0.7%、收 1450 元，鴻海 (2317-TW) 跌 1.4%、台達電 (2308-TW) 跌近 1%、聯發科 (2454-TW) 跌 2.6%；千金股中的旭隼 (6409-TW)、創意 (3443-TW) 等跌逾 3%、世芯 - KY(3661-TW)、祥碩 (5269-TW) 也跌 2%。


不過，國巨 *(2327-TW) 傳出鉭質電容第二度漲價，今日股價逆勢大漲，一度亮燈漲停，收盤上漲 8.6%，也帶動被動元件族群抗跌，越峰 (8121-TW)、立敦 (6175-TW) 雙雙亮燈漲停，華新科 (2492-TW) 也漲近 7%，日電貿 (3090-TW)、聚鼎 (6224-TW)、光頡 (3624-TW) 等漲逾 4%。

其餘強勢電子指標還有智邦 (2345-TW) 漲 3%、力積電 (6770-TW)、華邦電 (2344-TW)、光寶科 (2301-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等均收紅；另外，台塑四寶也聯袂上漲，台塑化 (6505-TW) 更大漲近半根停板，在大盤走弱下表現相對強勢。

台股盤後台積電鴻海國巨被動元件台股盤後TOP

台股首頁我要存股
台積電1450-0.68%
立敦49.35+9.91%
聯發科1295-2.63%
旭隼1100-3.51%
創意1615-3.00%
世芯-KY3150-2.17%
祥碩1445-2.03%
國巨226+8.65%
越峰33.6+9.98%
華新科123+6.96%
鴻海239-1.44%
日電貿89+4.71%
聚鼎50.9+4.41%
光頡43.95+4.64%
智邦934+3.32%
力積電28.65+2.32%
華邦電46.3+1.87%
光寶科170.5+1.79%
日月光投控196+1.55%
台達電1010-0.98%
台塑化46.5+4.61%

