〈台股盤後〉權值四大天王全走弱 連假前再跌116點 周線連九漲

連假前市場觀望，台股今 (23) 日早盤一度下跌 277 點，跌破 5 日線及 10 日線，尾盤則收跌 116.65 點或 0.42%，收 27969.05 點，收復 10 日線，成交金額 4208 億元；本周則上漲 229.89 點，周線連 9 漲。