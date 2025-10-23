〈台股盤後〉權值四大天王全走弱 連假前再跌116點 周線連九漲
鉅亨網記者彭昱文 台北
連假前市場觀望，台股今 (23) 日早盤一度下跌 277 點，跌破 5 日線及 10 日線，尾盤則收跌 116.65 點或 0.42%，收 27969.05 點，收復 10 日線，成交金額 4208 億元；本周則上漲 229.89 點，周線連 9 漲。
四大電子權值今日全數走弱，台積電 (2330-TW) 下跌 10 點或 0.7%、收 1450 元，鴻海 (2317-TW) 跌 1.4%、台達電 (2308-TW) 跌近 1%、聯發科 (2454-TW) 跌 2.6%；千金股中的旭隼 (6409-TW)、創意 (3443-TW) 等跌逾 3%、世芯 - KY(3661-TW)、祥碩 (5269-TW) 也跌 2%。
不過，國巨 *(2327-TW) 傳出鉭質電容第二度漲價，今日股價逆勢大漲，一度亮燈漲停，收盤上漲 8.6%，也帶動被動元件族群抗跌，越峰 (8121-TW)、立敦 (6175-TW) 雙雙亮燈漲停，華新科 (2492-TW) 也漲近 7%，日電貿 (3090-TW)、聚鼎 (6224-TW)、光頡 (3624-TW) 等漲逾 4%。
其餘強勢電子指標還有智邦 (2345-TW) 漲 3%、力積電 (6770-TW)、華邦電 (2344-TW)、光寶科 (2301-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等均收紅；另外，台塑四寶也聯袂上漲，台塑化 (6505-TW) 更大漲近半根停板，在大盤走弱下表現相對強勢。
