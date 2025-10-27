search icon



〈焦點股〉輝達GTC DC大會登場 光聖領軍光通訊族群放閃

鉅亨網記者黃皓宸 台北


輝達於美東時間今 (27) 日舉辦 GTC DC 技術大會，外界預期輝達將聚焦 AI 創新現況、美國 AI 基礎建設生態系等發展進一步說明，受惠於兩大科技龍頭 Meta 與甲骨文 (Oracle) 即將採用輝達 Spectrum-X 網路交換器，激勵光通訊類股需求爆發，今日以光聖 (6442-TW) 領軍跳空開高，盤中最高漲至 870 元亮燈漲停，也領相關族群強勢上揚。

cover image of news article
輝達GTC DC大會登場，光聖領軍光通訊族群放閃上揚。(圖：shutterstock)

法人表示，隨輝達以矽光子 (CPO) 整合技術進軍高速交換市場，AI 伺服器內部傳輸結構將全面升級，帶動光模組、光收發器及高速連接器需求爆發，台廠供應鏈有望成為這波浪潮中的最大受惠者。


今日盤面上，光通訊族群除了光聖，包括上詮 (3363-TW)、聯鈞 (3450-TW)、聯亞 (3081-TW) 開高走高，股價一度漲逾半根漲停，輝達指名的合作廠商波若威 (3163-TW) 也帶量漲逾 4%，東典光電 (6588-TW)、光環 (3234-TW)、華星光 (4979-TW) 漲幅一度也有 2-3%。

業界人士指出，受惠 AI 算力、傳輸量持續攀升，Datacenter(Data Center) 的應用需求大增，讓光收發模組的需求持續強勁，也連動整個光通訊產業需求旺盛。

法人也表示，未來企業導入 AI 應用將有增無減，看好 AI 投資的持續性，能高度配合廠商開發需求的台廠光通訊供應鏈，有望成為最大受惠者。

光聖873+9.95%
上詮365.5+5.18%
聯鈞268.5+4.27%
聯亞418.5+4.36%
波若威234.5+3.30%
東典28.7+2.50%
光環33.95+2.57%
華星光190.5+1.33%

