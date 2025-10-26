〈熱門股〉輝達點燃CPO需求爆發 波若威受惠供應鏈發光周漲8.1%

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-26 09:25

輝達 (NVDA-US) 近期於官網上公布，Meta 與甲骨文 (Oracle) 兩大科技龍頭採用旗下 Spectrum-X 網路交換器，預期提升 AI 效率、加速通訊架構。在輝達助攻下，帶動矽光子 (CPO) 需求爆發，台廠中，波若威 (3163-TW) 受輝達指定的 CPO 合作夥伴，加上「GTC DC」大會將於下周 (27 日) 登場，激勵波若威周漲 8.1%、成交量 5.9 萬張，周 K 連收 2 紅。

波若威總經理黃裕文。(鉅亨網資料照)

今 (2025) 年受惠 AI 大廠訂單挹注，波若威 9 月營收月增、年增，今 (2025) 年前 9 月合併營收為 16.02 億元、年增 9.43%，目前 CPO 交換器產品正處於下半年小量試產階段，有望於明 (2026) 年逐步放量，助益營收增長。

目前波若威在 CPO 產品布局包括 FAU、MPO 等元件。法人指出，這些產品線切入有望進一步增強公司的產品競爭力。

法人也指出，Meta 日前宣布將在美國路易斯安那州擴大 AI 資料中心基礎建設，預計投資額高達 500 億美元為，原規劃 4 倍，波若威亦有望同步沾光，未來出貨動能持續發酵。

分析師則指出，下周 Meta 財報即將公告，矽光子類股近期稍顯沉寂，但籌碼相對安定，從技術面觀察，相關類股經下修後，加上外資周四 (23 日) 由賣轉買，有助於波若威股價增添光芒。