〈熱門股〉全球數據中心建置需求暴增 光聖周漲8.37%站上10日線

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-05 08:10

‌



隨著 AI 傳輸、算力持續增長，全球數據中心 (Data Center) 建置的熱度蓬勃延燒，包括美系雲端大廠持續推升全球資料中心升級，讓 CPO(矽光子)技術成市場焦點，光聖 (6442-TW) 深耕多年光通訊技術多年，本周五 (3 日) 在三大法人由賣轉買下，周漲 8.37%、股價重回 800 元大關，也站上 10 日線。

全球數據中心建置需求暴增，光聖周漲8.37%站上10日線。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

光聖受惠於前 8 月營收亮眼，9 月初股價曾一度攻上千金股大關，但隨後在獲利賣壓下表現孱弱，本周五在三大法人連 3 賣轉買下，股價再度站回 800 元，收 829 元。

‌



法人表示，光聖受惠於今年前 8 月營收已超越去 (2024) 年全年營收，目前接單維持正常穩定生產，也按美系客戶需求排程出貨，展望第 4 季營收將持續穩定，另新台幣匯率目前續貶值，也有助於光聖獲利。隨著市場需求持續增加，光聖的成長動能將延續到明年，今年度整體營收有望往歷史新高延伸。

業界人士表示，受 Data center 傳送需求大增，讓光收發模組的需求持續強勁，也連動整個光通訊產業需求旺盛。

法人強調，近期社群影像當紅，OpenAI 打造「AI 版抖音」，獨創 AI 生成影像，有望引爆人氣，AI 生成影像對高速資料傳輸需求暴增，催動龐大光通訊需求，預估台灣光通訊廠將迎新一波商機。