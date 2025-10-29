search icon



〈台股盤後〉台積電領軍AI族群大漲345點創歷史高 市值突破91兆元

鉅亨網記者吳承諦 台北


隨著輝達 GTC 大會釋出 AI 利多消息以及美中貿易戰和緩，台股今 (29) 日延續多頭氣勢，早盤開高走高，漲逾 300 點，再度站上 28000 點大關，且隨著台積電攻上 1515 元新高價、以及先進封裝、矽光子族群走強下，指數最高來到 28395.31 點，創下歷史新高。終場收 28294.74 點，上漲 345.63 點，成交量 5780.09 億元，市值突破新台幣 91 兆元。

cover image of news article
〈台股盤後〉台積電領軍AI族群大漲345點創歷史高 市值突破91兆元。（圖：shutterstock）

電子權值股紛紛走強，台積電 (2330-TW) 上漲 30 元，漲約 2%，收 1505 元；鴻海 (2317-TW) 漲約 2%；緯創 (3231-TW) 漲約 2%，廣達 (2382-TW) 漲約 1%。


GTC 大會緩解 AI 泡沫擔憂，矽光子族群紛紛走紅，環宇 - KY(4991)、IET-KY(4971)、聯亞 (3081-TW) 均漲逾半根停板，光聖 (6442-TW) 漲約 4%；伺服器 ODM 廠，英業達 (2356-TW) 漲約 1%，仁寶 (2324-TW) 走紅。

外資指出隨著 AI 需求，先進封裝也將漲價，京元電 (2449-TW) 亮紅燈，日月光投控 (3711-TW) 漲逾 6%。

國際能源週今日開跑，綠能類股齊揚，泓德能源 (6873-TW)、雲豹能源 (6869-TW)、森崴能源 (6806-TW) 均漲約 2%；太陽能部分，茂迪 (6244-TW) 漲約 5%。

相關行情

台積電
台積電1505+2.03%
鴻海260+4.00%
緯創152.5+3.04%
廣達308+1.32%
聯亞481.5+9.06%
光聖981+3.70%
英業達47.55+1.17%
仁寶34.55+0.14%
京元電子207+9.81%
日月光投控221+8.87%
茂迪17.95+5.90%
元晶14.65+2.09%
美元/台幣30.577-0.16%

