〈台股盤後〉台積電領軍AI族群大漲345點創歷史高 市值突破91兆元
鉅亨網記者吳承諦 台北
隨著輝達 GTC 大會釋出 AI 利多消息以及美中貿易戰和緩，台股今 (29) 日延續多頭氣勢，早盤開高走高，漲逾 300 點，再度站上 28000 點大關，且隨著台積電攻上 1515 元新高價、以及先進封裝、矽光子族群走強下，指數最高來到 28395.31 點，創下歷史新高。終場收 28294.74 點，上漲 345.63 點，成交量 5780.09 億元，市值突破新台幣 91 兆元。
電子權值股紛紛走強，台積電 (2330-TW) 上漲 30 元，漲約 2%，收 1505 元；鴻海 (2317-TW) 漲約 2%；緯創 (3231-TW) 漲約 2%，廣達 (2382-TW) 漲約 1%。
GTC 大會緩解 AI 泡沫擔憂，矽光子族群紛紛走紅，環宇 - KY(4991)、IET-KY(4971)、聯亞 (3081-TW) 均漲逾半根停板，光聖 (6442-TW) 漲約 4%；伺服器 ODM 廠，英業達 (2356-TW) 漲約 1%，仁寶 (2324-TW) 走紅。
外資指出隨著 AI 需求，先進封裝也將漲價，京元電 (2449-TW) 亮紅燈，日月光投控 (3711-TW) 漲逾 6%。
國際能源週今日開跑，綠能類股齊揚，泓德能源 (6873-TW)、雲豹能源 (6869-TW)、森崴能源 (6806-TW) 均漲約 2%；太陽能部分，茂迪 (6244-TW) 漲約 5%。
