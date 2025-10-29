〈台股盤後〉台積電領軍AI族群大漲345點創歷史高 市值突破91兆元

隨著輝達 GTC 大會釋出 AI 利多消息以及美中貿易戰和緩，台股今 (29) 日延續多頭氣勢，早盤開高走高，漲逾 300 點，再度站上 28000 點大關，且隨著台積電攻上 1515 元新高價、以及先進封裝、矽光子族群走強下，指數最高來到 28395.31 點，創下歷史新高。終場收 28294.74 點，上漲 345.63 點，成交量 5780.09 億元，市值突破新台幣 91 兆元。