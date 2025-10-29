〈智慧能源週〉綠岩能源明年工程量大增至250MW 泰國大案後年起貢獻
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著全球再生能源需求持續攀升，綠岩能源 (7833-TW) 董事長葉孟恒今 (29) 日表示，公司今年工程量約 40MW，明年除了太陽能工程案量將大幅成長至 250MW 外，儲能業務也將開始發酵，預期整體營運動能將明顯優於今年，同時，綠岩也與合作夥伴搶下泰國 700MW 大型地面刑案場，預計將在後年開始貢獻營運。
葉孟恒指出，今年公司工程量約 40MW，明年工程量將成長至 250MW，依據現階段產業環境來看，整體把握度達 6 至 7 成，主要案場的合作對象包括英國石油 (BP)、中租控股以及台達電，案場容量分別為 150MW、120MW 與 30MW。
海外部分，馬來西亞與當地大型開發商 Solarvest 合作，明年總案量約 90MW，為水面型光電案場，預計明年第一季啟動；泰國現階段以屋頂型案場為主，也攜手當地合作夥伴，拿下 700MW 的大型地面型案場。
除了太陽能工程外，綠岩能源的儲能業務也同步推進。葉孟恒說，儲能將成為公司未來成長的新動能，其中，在日本市場的布局以「一次配、二次配」為主，同樣與當地開發商合作，綠岩除了扮演 EPC 角色，也與合資夥伴共享股權，不僅可收取電費收入，也可在後續收取維運與資產管理費。
