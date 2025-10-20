〈焦點股〉AI題材加持矽光子抱團群攻！波若威、聯亞等4檔亮燈漲停

‌



分析師表示，矽光子除了有輝達的網路交換器，外資近期也提高 CPO 評等，矽光子在 AI 傳輸速率越來越快，目前在 GB200、GB300 的應用為產業趨勢亮點，加上族群股價近期為相對低檔強彈，其中波若威為輝達點名的合作夥伴，與華星光同為 Meta 供應鏈，可望同步沾光；聯鈞則是甲骨文在光通訊主要供應鏈廠商，提供 800G 相關產品，預估今 (2025)、明年 (2026) 有望放量出貨。