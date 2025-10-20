〈焦點股〉AI題材加持矽光子抱團群攻！波若威、聯亞等4檔亮燈漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
受惠經濟部長提出「AI 新十大建設」，將強化 AI 算力等基礎工程，加上今 (20) 日國發會報告指出，將透過關鍵技術矽光子 (CPO)，提升國內 IC 設計研發能量、完善先進半導體研發基地。激勵矽光子族群今日多檔發光放閃，波若威 (3163-TW) 率先亮燈漲停，領聯亞 (3081-TW)、光環 (3234-TW)、光聖 (6442-TW) 一度亮燈飆漲停。
除了政策利多，包括 AI 大廠輝達 (NVDA-US) 於上周 (13 日) 宣布，Meta(META-US) 與甲骨文 (ORCL-US) 也將採用公司新一代 Spectrum-X 乙太網路交換技術，Spectrum-X 就是採用 CPO 技術，外界預期相關台廠營運有望受惠。
矽光子大軍聞訊利多後，今日集體發光，獲輝達直接指明的合作廠的波若威盤中帶量 1.4 萬張鎖漲停，光環、聯亞盤中在大單持續敲進下，也連袂漲停，光聖則在亮燈後漲停打開，仍狂飆逾 8%，其他包括聯鈞 (3450-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、上詮 (3363-TW)、華星光 (4979-TW)、前鼎 (4908-TW) 也一度上漲半根停板。
據國發會報告指出，目前正與經濟部正在討論，為完善「新十大建設」，推動我國材料設備自主化，提升國內 IC 設計研發能量，強化台灣成為全球半導體供應鏈中主導者，「CPO」將是重要 AI 技術布局，協助百工百業導入智慧應用，初步規劃落腳高雄，將設立研發矽光子據點。
分析師表示，矽光子除了有輝達的網路交換器，外資近期也提高 CPO 評等，矽光子在 AI 傳輸速率越來越快，目前在 GB200、GB300 的應用為產業趨勢亮點，加上族群股價近期為相對低檔強彈，其中波若威為輝達點名的合作夥伴，與華星光同為 Meta 供應鏈，可望同步沾光；聯鈞則是甲骨文在光通訊主要供應鏈廠商，提供 800G 相關產品，預估今 (2025)、明年 (2026) 有望放量出貨。
