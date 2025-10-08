鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-08 19:53

光通訊廠波若威 (3163-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收為 1.9 億元、月增 1.67%、年增 12.86%，已連續 8 個月營收比去年同期年增，今 (2025) 年前 9 月合併營收為 16.02 億元、年增 9.43%。波若威受惠於 AI、光通訊模組產品需求強勁，對高速傳輸的需求同步上升，加上波若威獲 AI 廠輝達直接點名，成為其下 CPO 供應鏈之一，業績有望逐月發酵增長。

AI、光通訊產品需求發光，波若威9月營收年月雙增。 (圖：shutterstock)

今年在輝達年度 GTC 大會上，由輝達執行長黃仁勳宣布推出 Spectrum-X 與 Quantum-X 兩款支援矽光子共同封裝 (CPO) 技術的網路交換器，可支援跨地點 AI 資料中心與數百萬 GPU 互聯，也點名包括台積電 (2330-TW)、波若威等台廠與輝達攜手，搶攻 AI 資料中心超級運算龐大商機，也正式將 AI 應用推進至光通訊時代。

法人指出，波若威目前在 CPO 製程上，主要產品做為與光纖連結部分，仍要仰賴晶圓代工廠製程，目前主力產品包含光纖套件產品群及光纖配線盒產品群，預計下半年完成驗證，明 (2026) 年進入量產，看好明年 CPO 營收貢獻有望呈現爆發性發展。