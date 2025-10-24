小米也擋不住記憶體晶片價格飆升！盧偉冰：推高手機成本、可能進一步加劇
鉅亨網編譯莊閔棻
中國智慧手機製造商小米 (01810-HK) 於週五（24 日）表示，近期記憶體晶片價格 飆升，已顯著推高手機生產成本，造成新機定價面臨壓力。
根據《路透》報導，小米總裁盧偉冰在微博上指出：「成本壓力已經轉移到我們新產品的定價上。記憶體晶片成本的上漲遠超預期，且可能會進一步加劇。」
小米於近日正式發表入門級 Redmi K90 系列手機，基本款搭載 12GB 記憶體與 256GB 儲存空間，售價為人民幣 2,599 元。
相較於 2024 年 11 月推出的前一代 Redmi K80 系列 基本款售價人民幣 2,499 元，K90 的 價格略有漲幅。
盧偉冰坦言，消費者對不同配置間的價格差距感到失望。他表示，小米將針對最受歡迎的 Redmi K90 版本（12GB 記憶體與 512GB 儲存空間）在開售首月降價 300 元，售價調整為人民幣 2,899 元。
全球對 人工智慧（AI）晶片 的需求激增，導致智慧手機、個人電腦與伺服器所需的傳統晶片供應趨緊，使手機晶片成本持續攀升。
這波 晶片漲價潮也推高了 NAND 與 DRAM 記憶體製造商的收益，包括南韓的三星電子（Samsung Electronics） 與 SK 海力士（SK Hynix） 等。
