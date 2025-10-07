2025-10-07 15:20

9 月 27 日，小米 (01810-HK) 17 系列開賣僅 5 分鐘，便刷新今年中國國產手機全價位段新機系列首賣當天以及銷售額紀錄。儘管初期因官方未公佈具體數據引發「不敢亮底牌」的質疑，《央視新聞》一則報導則為小米 17 新機熱度定調。

開賣5分鐘破紀錄！小米17系列新機5天賣100萬支 中國國產手機首次輾壓蘋果（圖：Shutterstock）

報導指出，線下門市人氣火爆，部分旗艦機型一度「一機難求」，開賣 5 天銷量突破 100 萬支。這一數字不僅打破小米 14、15 系列破百萬的紀錄，更成為小米數位旗艦史上最快破百萬機種。

此前，天風國際分析師郭明錤曾預測小米 17 系列總出貨量下調 20%，標準版需求低迷，但市場呈現冰火兩重天，Pro 與 Pro Max 首批到貨即售罄，標準版卻庫存充裕，小米則迅速調整策略，周日 (5 日) 推出標準版 16GB+1TB 版本，回應用戶呼聲。

專家認為，這種「聽勸式營運」被視為穩住基本盤的關鍵，助力系列衝擊生命週期千萬銷售目標。

熱銷背後是小米 17 系列的產品力突破，其「妙享背屏」成最大亮點。不僅是裝飾，更能即時​​顯示打車車牌、航班資訊，支持動態壁紙與個性化定制，被網友稱為「電子熊貓胖達」的互動新玩法，《人民日報》更按讚其「蘊藏消費與發展動能」。

續航力方面，小米 17 標準版 6.3 吋機身塞入 7000mAh 電池，重度使用 12.2 小時，比 iPhone 17 多剩 26% 電量，Pro Max 版 7500mAh 電池，續航力領先蘋果同款 5 小時。

性能方面，小米 17 搭載全球首發第五代驍龍 8 至尊版，影像搭載徠卡 Summilux 系統與 LOFIC 技術，逆光拍攝細節驚艷，被譽為「逆光之王」。全系列「加量不加價」，標準版人民幣 4499 元起、Pro Max 頂配 6999 元，兼顧高端與市場張力。

小米五年來的戰略蓄力則是更深層的支撐力量。從曾被質疑「組裝廠」，到如今自研晶片、跨界造車，小米五年累計投入 1020 億元人民幣研發，未來五年將加碼至 2000 億。2022 年營收下滑、晶片業務瀕臨放棄時，雷軍反問「十年後會不會後悔」，最終玄戒 O1 晶片發布，成為中國首款 3 奈米旗艦晶片，SU7 Ultra 在紐北銷量超越保時捷，YU7 上市 18 小時鎖單 24 萬台，反哺手機品牌調性。

這次小米 17 的熱銷，不僅是單款產品的勝利，更是國產手機高階化的里程碑。根據調研機構 Canalys 數據，小米在 4000-5000 元人民幣價位級別的市佔率 24.7% 在中國居冠。

從被質疑「像不像蘋果」，到如今「能不能超越蘋果」，這一問題轉變的背後是中國國產手機不再甘當配角的底氣。雷軍日前則在年度演講中說：「改變本身就是希望。」

小米 17 的爆發，見證了一家從「組裝廠」到「技術派」的蛻變，但高端化非一日之功，供應鏈產能、標準版差異化、友商反擊仍是挑戰。