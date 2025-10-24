〈財報〉陶氏化學Q3淨利衰退但虧損少於預期 周四股價大漲近11%

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-24 00:00

綜合外媒報導，化工巨擘陶氏化學 (DOW-US) 公布第三季財報，淨利年減 7 成，但受惠削減成本和美國新產能提升產量，抵銷全球化學品價格疲軟的衝擊，調整後虧損優於市場預期，激勵周四 (23 日) 股價大漲 10.92%，截稿前暫報 24.07 美元。

陶氏化學第三季淨利年減7成，但調整後虧損優於市場預期，激勵股價大漲近11%。(圖:Reuters/TPG)

根據 FactSet 數據，分析師原預期陶氏化學調整後 EPS 虧損 32 美分，而根據倫敦證券交易所彙編的數據，預估則虧損 29 美分，但最終僅虧損 19 美分。此外，該公司營收下降 8% 至 99.7 億美元，也低於華爾街預估的 102.2 億美元。

削減成本見效

陶氏化學於 2024 年開始對部分歐洲資產進行戰略評估。該公司表示，已完成 65 億美元近期現金支援計畫的一半以上，包括削減 10 億美元資本支出，並加速於 2026 年底前實現成本削減目標。

執行長 Jim Fitterling 表示，陶氏的成本紀律以及美國墨西哥灣新聚乙烯和烷氧基化資產，有助於提升關鍵市場的利潤率和產量。財務長 Jeff Tate 在財報電話會議上表示：「近期貨幣政策轉變和降息周期的開始，可能開始更正面的影響需求。」

產能過剩持續壓價

受到石化產品供應過剩的衝擊，陶氏旗下用於包裝的塑膠聚乙烯價格受到的打擊尤為嚴重。此外，工業活動疲軟導致化學品需求減弱，房地產市場低迷也損害住宅建築材料銷售。

陶氏表示，由於亞洲出口商將產量轉向這些市場，以避開面臨反傾銷稅的美國，預期歐洲、中東、非洲和印度將面臨定價壓力。

展望審慎後市

陶氏表示，整體總體經濟環境基本不變，根據目前客戶訂單能見度，仍處於謹慎的營運環境。不過，在解決區域挑戰 (包括歐洲關廠) 後，將從 2026 年中開始帶來近 2 億美元的調整後核心利潤提升。