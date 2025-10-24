〈財報〉美國航空Q3虧損優於預期 全年轉盈預測激勵股價漲逾5%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-24 03:56

美國航空第三季虧損優於市場預期，並上調全年獲利預測激勵股價上揚。(圖:Reuters/TPG)

美國航空第三季調整後 EPS 虧損 17 美分，優於 LSEG 預估的虧損 28 美分。營收為 136.9 億美元，略高於市場預估的 136.3 億美元，年增微幅上升。公司表示，第三季單位營收（衡量座位定價能力的關鍵指標）已逐月改善，9 月重返正成長。

目前美國航空大幅上調全年展望，預期全年將轉虧為盈，預期調整後 EPS 為 65 美分至 95 美分，遠優於 7 月時預測的虧損 20 美分至獲利 80 美分。執行長 Robert Isom 在財報電話會議上表示：「我們期待以強勁表現結束 2025 年。」

高端市場持續強勁

Isom 在電話會議上表示，高端艙等需求全年保持強勁，公司計劃以近兩倍於經濟艙的速度擴增高端座位。為此，公司計劃在未來幾季改裝波音 (BA-US) 777 機隊。

美國航空整體高端休閒載客率約 65%。跨大西洋商務艙單位營收正在反彈，第四季應「明顯轉正」。第三季國內市場營收高於分析師預期，但國際市場因歐洲和拉丁美洲銷售下滑而令人失望。

人事異動與挑戰

美國航空另外宣布，寰宇一家聯盟執行長 Nathaniel Pieper 將接任公司首席商務長，填補先前行銷策略失誤後的空缺職位。Pieper 曾在阿拉斯加航空 (ALK-US) 和達美航空 (DAL-US) 等航空公司工作數十年。

該公司對贏回企業客戶的努力提供的最新資訊不多，僅重申預計年底前將完全恢復業務量。

美國航空表示，持續的政府停擺對部分國家機場造成一些影響，估計每日平均損失不到 100 萬美元營收，但高層表示，一旦政府重新開放，這些損失可以迅速收復。