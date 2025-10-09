〈焦點股〉美陶氏化學火災有望帶動PE漲價潮 台聚、亞聚連袂漲停　

據報載，此次陶氏化學在該廠區有 PE(聚乙烯) 工廠，為旗下規模綜合廠區，公司未說明哪一座工廠受到影響，但產量和出口恐受影響，在美國國內價格看漲下，加上有望減少 PE 出口亞洲，也有助帶動亞洲 PE 價格上揚。觀察陶氏公司網站介紹，德州生產的產品佔陶氏美國產品近半數，為全球銷售產品占比的五分之一。