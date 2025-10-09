〈焦點股〉美陶氏化學火災有望帶動PE漲價潮 台聚、亞聚連袂漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
美國陶氏化學 (DOW-US) 本周德州化工廠發生火災，造成該廠高達 200 萬噸的 PE(聚乙烯) 生產基地停產，法人預期全球 PE 供應量吃緊，將牽動台廠供應鏈。今 (9) 日包括台聚 (1304-TW) 集團中的台聚、亞聚 (1304-TW) 早盤帶量迅速飆漲停，台達化 (1309-TW)、華夏 (1305-TW) 盤中也上揚逾半根漲停板。
據報載，此次陶氏化學在該廠區有 PE(聚乙烯) 工廠，為旗下規模綜合廠區，公司未說明哪一座工廠受到影響，但產量和出口恐受影響，在美國國內價格看漲下，加上有望減少 PE 出口亞洲，也有助帶動亞洲 PE 價格上揚。觀察陶氏公司網站介紹，德州生產的產品佔陶氏美國產品近半數，為全球銷售產品占比的五分之一。
在陶氏廠火災消息傳出後，市場預期亞洲 PE 價格有望看漲，也帶動今日塑膠類股漲聲響起，除台聚、亞聚，其他塑膠類股如台達化漲 6.48%、華夏漲 6.74%，台苯 (1310-TW)、國喬 (1312-TW) 漲幅也有半根漲停，中石化 (1314-TW)、南亞 (1303-TW) 漲 2%。
法人表示，受石化產品需求疲弱，油價低迷，以及近年中國產能過剩等因素衝擊，塑化族群類股在上半年多呈現虧損狀況，但隨著對等關稅明朗化，塑化相關族群公司皆表示，未來將持續關注陶氏廠區火災對市場的影響，經營策略將維持再拓展海外新市場，提升銷售地區的廣度，減少對單一市場的依賴，以發揮全產全銷的優勢。
