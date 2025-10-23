關稅「催化」！EY調查：全球併購市場回溫 供應鏈重組加速台商海外獵地及轉型

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-23 20:03

‌



全球供應鏈進入重塑關鍵期，併購與跨境投資再度成為企業布局焦點。安永財務管理諮詢服務股份有限公司與國際通商法律事務所（Baker McKenzie Taipei）昨 (22) 共同主辦「2025 國際併購與投資論壇」，聚焦全球供應鏈重塑下的併購策略，為企業在新一輪國際變局中搶占優勢提供指引。

關稅「催化」！全球併購市場回溫 供應鏈重組加速台商海外獵地及轉型。（圖: shutterstock）

安永聯合會計師事務所所長傅文芳指出，面對劇變的國際情勢，企業唯有提前布局，才能在新一輪供應鏈重組中搶占先機。國際通商法律事務所主持律師邵瓊慧則強調，地緣政治與關稅政策的劇烈變動，正加速供應鏈的結構性重組，驅動臺灣企業在亞太市場加速尋求併購機會，以策略性擴張強化區域競爭力與資本運作效率。

‌



安永財務管理諮詢服務股份有限公司總經理何淑芬在論壇中分享《2025 國際投資併購趨勢報告》，指出全球併購市場已走出利率與地緣政治陰霾。2024 年全球併購交易金額回升至 3.3 兆美元，年增 12%。雖然 2025 年上半年交易件數有所減少，但受鉅額交易帶動，整體交易金額呈成長趨勢，顯示資金傾向投入高價值、具成長潛力的資產。

台灣市場也同步回穩，2024 年投資併購交易總金額達 137 億美元，主要受國內大型整併帶動。邁入 2025 年上半年，市場呈現三大趨勢：1. 國內大型併購復甦，交易總金額明顯回升；2. 中型跨境交易回溫，外資來臺及海外併購小幅回升；3. 小型交易件數穩健成長，凸顯企業布局策略的靈活彈性。

數據顯示，2024 年國內併購交易金額高達 116.2 億美元，相較 2023 年大幅回升 1,413.3%，主要由金融業的台新金併購新光金及永豐金併購京城銀行等大型活動推升。而 2025 年上半年國內整併則轉由科技媒體與通訊業（TMT）推升成長。

跨境併購方面動能顯著增強。2025 年上半年外資來臺併購金額達 13.2 億美元，日商 SG Holdings 收購鴻霖全球運輸等指標案推升熱度；而臺灣企業的海外併購交易金額更高達 70.98 億美元，較去年同期大幅成長 220%（不含 SPAC），展現企業積極拓展海外版圖的企圖心。國巨公開收購日商芝浦電子以及祥碩併購 Techpoint 等案例，均凸顯臺灣企業正積極向外尋求機會。

安永最新《全球 CEO 調查報告》指出，地緣政治風險正驅動企業策略轉變。92% 受訪 CEO 正加速投資進行業務組合轉型。國際通商法律事務所資深顧問劉裕實以「叢林探險」形容跨國併購，強調政府核准是降低風險的「護身符」。