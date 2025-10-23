鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估下修至17.9元，預估目標價為350元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對廣達(2382-TW)做出2025年EPS預估：中位數由18.26元下修至17.9元，其中最高估值19.5元，最低估值16.23元，預估目標價為350元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|19.5(19.5)
|22.19
|27.54
|最低值
|16.23(16.23)
|18.27
|22.48
|平均值
|17.87(17.97)
|20.6
|24.28
|中位數
|17.9(18.26)
|20.8
|23.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,294,010,120
|3,082,714,190
|3,562,408,840
|最低值
|2,001,211,000
|2,465,604,000
|2,977,727,790
|平均值
|2,139,667,310
|2,791,034,770
|3,188,174,570
|中位數
|2,123,882,000
|2,776,335,500
|3,157,556,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|15.49
|10.29
|7.51
|8.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,410,755,659
|1,085,611,052
|1,280,429,312
|1,129,453,350
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
