鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估下修至17.9元，預估目標價為350元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對廣達(2382-TW)做出2025年EPS預估：中位數由18.26元下修至17.9元，其中最高估值19.5元，最低估值16.23元，預估目標價為350元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值19.5(19.5)22.1927.54
最低值16.23(16.23)18.2722.48
平均值17.87(17.97)20.624.28
中位數17.9(18.26)20.823.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值2,294,010,1203,082,714,1903,562,408,840
最低值2,001,211,0002,465,604,0002,977,727,790
平均值2,139,667,3102,791,034,7703,188,174,570
中位數2,123,882,0002,776,335,5003,157,556,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS15.4910.297.518.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,410,755,6591,085,611,0521,280,429,3121,129,453,350

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股市場預估eps

