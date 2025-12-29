鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-29 12:45

2025 年安永與聖加侖大學共同發布的《全球 500 大家族企業指數》，這 500 家頂尖企業的總營收已達到 8.8 兆美元，較兩年前大增 8000 億美元，增幅達 10%，成長力道遠高於全球 GDP。若將其視為單一經濟體，規模已僅次於美國與中國，位居世界第三。

調查顯示，零售業是家族企業實力最強大的領域，貢獻 26% 的總營收（約 2.25 兆美元），其中近半數來自美國企業，沃爾瑪（Walmart）即為指標代表。此外，這 500 家企業展現了極強的生命力，34% 的企業擁有百年歷史，高達 85% 營運超過 50 年，最長壽者為擁有 414 年歷史的日本竹中工務店。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔分析，家族企業能打破傳統刻板印象並維持成長，主要歸功於兩大策略：

策略一：前進資本市場（IPO）

目前 500 大家族企業中，上市與私人的比例為 259：241，顯示走向資本市場已成主流。林志翔指出，IPO 能帶來資本補充、治理升級、品牌擴張及人才吸引力等好處。針對家族擔心的股權稀釋問題，林志翔提醒，在台灣法律架構下，家族若能維持足夠持股比例，即可在股東會重大議案中保持主導性，確保對公司的實質控制力。

策略二：以併購持續成長動能

報告指出，近 47% 的 500 大家族企業在過去兩年內曾參與併購交易。而在台灣，併購活動自 2024 下半年兩大金控合併案起回溫，2025 上半年不論交易量或金額均較去年同期成長，並由科技媒體與通訊業、能源及建設產業接手帶動。

林志翔建議，若併購難度較高，企業也可先採行策略性聯盟，以較低難度推進成長，同時保留資金彈性。