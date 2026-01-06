鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-06 20:15

外資投資台灣在 2025 年出現強勁回溫，前 11 月核准僑外資投資金額突破 106.83 億美元，較 2024 年同期大增 47.27%，重返百億美元大關；雖略低於 2023 年同期水準，但全年挑戰 112.55 億美元紀錄的機率仍高。中華徵信所（CRIF）指出，數據顯示美國雖對台灣實施 20% 對等關稅，但台灣高科技產業的供應鏈核心地位仍具高度吸引力，外資布局意願未受明顯動搖，在高科技投資的焦點鎖定上游材料、核心電子元件與終端系統整合。

CRIF 從歷史角度觀察，即便 2025 年全年投資額有望超越 2023 年，但仍僅能排在歷年外資投資金額的第六名，距離 2007 年的 153.61 億美元高峰仍有一段差距。不過，本次投資結構變化明顯，呈現高度集中化與產業選擇性，成為今年外資回流的最大亮點。

‌



在所有大類產業中，以金融及保險業最受外資青睞。2025 年前 11 月投資金額高達 58.40 億美元，年增 261.54%，占整體投資比重超過 54%，創下歷史新高。分析原因包括跨國金融機構加碼對台子公司增資，強化資本結構，以及看好台灣資產管理、金融科技與資本市場發展潛力，成為拉動今年外資回流的關鍵引擎。

非製造業投資部分雖以 33.95 億美元居次，但較去年同期下降 23.23%，顯示外資在消費服務、商用服務或技術服務等領域的布局相對趨緩。其中，專業、科學及技術服務業的投資由去年 19.86 億美元大幅縮減至 5.24 億美元，年減達 73.62%，反映大型技術專案陸續進入後期，且今年缺乏重大新案挹注。

相較之下，製造業投資在外部環境不確定下仍展現韌性。前 11 月投資金額達 14.48 億美元，年增 9.15%，雖占比下降至 13.56%，但結構更聚焦於高科技核心產業，呈現外資「重押關鍵技術」的明確趨勢。

其中，以化學材料製造業最亮眼，投資金額高達 4.69 億美元，大增 267.91%。這類投資多屬資本密集型，與半導體上游特殊化學品、光阻劑等材料需求緊密相關，外資看準台灣晶圓廠擴產計畫，積極擴張材料供應鏈。

其次是電腦、電子產品及光學製品製造業，投資金額達 3.51 億美元，年增 48.45%，顯示外資持續看好 AI 伺服器、高效運算設備與光學技術的整合優勢。電子零組件製造業也出現強勁成長，投資達 2.94 億美元、年增 244.76%，反映全球半導體、先進封裝與記憶體元件需求持續升溫。

除了科技業外，外資在不動產業亦呈現復甦，投資年增 32.60%。在高科技廠房與產業聚落持續擴張帶動下，商辦與廠辦需求穩定成長，使商用不動產具備不少增值潛力，吸引外資再度布局。