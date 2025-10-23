鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至13.43元，預估目標價為264.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對信邦(3023-TW)做出2025年EPS預估：中位數由13.64元下修至13.43元，其中最高估值13.98元，最低估值12.49元，預估目標價為264.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|13.98(13.98)
|15.86
|17.61
|最低值
|12.49(12.49)
|13.03
|14.69
|平均值
|13.38(13.51)
|14.6
|16.05
|中位數
|13.43(13.64)
|14.9
|16.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33,018,000
|35,119,000
|38,508,060
|最低值
|30,981,000
|32,039,000
|34,656,000
|平均值
|31,848,440
|34,106,790
|37,041,120
|中位數
|31,846,000
|34,674,380
|38,038,550
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|14.7
|13.71
|12.22
|10
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|33,087,505
|32,762,285
|30,574,800
|25,530,706
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇