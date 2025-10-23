search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至13.43元，預估目標價為264.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對信邦(3023-TW)做出2025年EPS預估：中位數由13.64元下修至13.43元，其中最高估值13.98元，最低估值12.49元，預估目標價為264.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值13.98(13.98)15.8617.61
最低值12.49(12.49)13.0314.69
平均值13.38(13.51)14.616.05
中位數13.43(13.64)14.916.29

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值33,018,00035,119,00038,508,060
最低值30,981,00032,039,00034,656,000
平均值31,848,44034,106,79037,041,120
中位數31,846,00034,674,38038,038,550

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS14.713.7112.2210
營業收入
(單位：新台幣千元)		33,087,50532,762,28530,574,80025,530,706

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關行情

