鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-07 15:35

在全球稅制改革與資訊透明化加速推進的背景下，企業正面臨前所未有的稅務挑戰。根據《2025 安永稅務風險與爭議調查》顯示，高達 90% 的受訪稅務主管預期未來幾年稅務爭議將持續增加。為了應對日益嚴峻的環境，企業正加速數位轉型，目前已有 70% 的企業導入或正在整合至少一項生成式 AI (GenAI) 工具，用於稅務爭議管理。

稅務爭議拉警報！安永調查：9成企業風險攀升 7成企業導入GenAI應戰。（圖: shutterstock)

調查指出，AI 的應用正重塑稅務管理模式，從過去被動的事後回應，轉向即時且前瞻的風險監測。數據顯示，87% 的稅務主管認為 AI 能顯著提升作業效率與準確性。在實際應用效益上，已導入 AI 的企業對於稅務爭議管理的滿意度達 46%，明顯高於未使用者的 31%。安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔表示，AI 不僅能優化工作流程，更有助於提升資訊透明度，強化企業與稅務機關間的互信，使爭議處理趨向合作化。

儘管科技帶來助力，但國際稅制變革仍是企業主要的風險來源。受訪者高度關注 OECD 的「稅基侵蝕與利潤移轉 (BEPS)」相關規範，其中 92% 認為第二支柱、91% 認為第一支柱尚未解決的議題將引發更多爭議。此外，移轉訂價與資訊透明度要求也被 90% 的企業視為潛在風險熱區。