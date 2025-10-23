鉅亨網新聞中心 2025-10-23 15:07

越南金融市場近期遭遇重創，基準 VNI 指數 20 日暴跌 5.6%，創 6 個月來的最大單日跌幅。引發這場恐慌性拋售的導火線，是越南政府監察總署上週公佈的一份重磅調查報告，該揭露了多家大型商業銀行和房地產公司在企業債券發行中存在資金挪用、資訊揭露違規及本息逾期支付等嚴重違規行為，涉案資金規模高達數兆越南盾。

越南金融市場大爆雷！地產巨頭挪用1.5兆盾遭檢辦 銀行也捲入。(圖:shutterstock)

在被點名的違規企業中，越南第二大上市房地產商諾瓦蘭德房地產投資集團（Novaland Group）及其關聯公司成為監管機構關注的焦點。報告指控 Novaland 及其子公司透過複雜的資本騰挪手法，違規挪用超 1.5 兆越南盾。

監察總署指出，Novaland 集團曾發行 1.5 兆越南盾企業債，名義上用於增加子公司 Khai Hung 房地產公司的資本。然而，資金流向追蹤發現，這筆錢經由多家中介公司複雜流轉，最終流向了關聯方 Nova Homes 貿易股份公司使用。此外，部分用於股權收購的註冊資本也被查出並不存在，交易存在虛假掩蓋。

檢查人員認定，Novaland 集團及其三家子公司 Unity、Aqua 和 Lucky House 在發行債券時存在多項違規，總計將約 7.084 兆越南盾的巨額資金輸送給 Nova Homes。鑑於案情嚴重，監察總署已將兩起涉及 Novaland 及其子公司的企業債違規案件正式移交越南公安部展開進一步的刑事調查。

受此消息衝擊，加上 Novaland 集團同時宣布無法履行其國際可轉換債券的支付義務，市場情緒迅速惡化，引發跨行業的普遍恐慌性拋售。

與 Novaland 相關的 20 家發債主體中，截至 2023 年 6 月底，仍有近 16.9 兆越南盾債券未償還，其中 GreenWich、BNP Global 等四家發行人已出現本金和利息逾期，總逾期債務規模達 4.555 萬億越南盾，償付能力面臨嚴峻挑戰。

此次監察報告的影響不僅限於房地產板塊，更揭示了銀行體系在企業債發行和資金管理上的嚴重漏洞。

報告審查了五家主要商業銀行，包括軍事銀行（MB）、亞洲商業銀行（ACB）、VPBank、越南國際銀行（VIB）和東方商業銀行（OCB）。結果發現，在這些銀行發行總額超過 255 兆越南盾的私募公司債券中，有三家銀行存在資金挪用問題。

例如，亞洲商業銀行（ACB）透過發債籌集 3.7 兆越南盾，卻將其中近 2.4 兆越南盾用於短期貸款，而非其承諾的中長期信貸或投資計畫。

軍事銀行（MB）發行的 1.92 兆越南盾債券資金也被挪用於貸款業務。檢查人員指出，這些銀行未能妥善追蹤和管理募集資金，任由債券收入混入一般業務資本池中，導致資金用途與公開披露嚴重不符。

此外，多家銀行還被發現未能遵守資訊揭露要求，包括未明確說明資金使用時間表、違反資訊發布期限，甚至在數年裡未編制債券發行年度資本計畫，顯示出內控和合規管理上的系統性缺失。