〈熱門股〉安世轉單潮蔓延 晶焱單周飆漲28%
鉅亨網記者魏志豪 台北
功率半導體大廠安世半導體 (Nexperia) 面臨出口限制，汽車供應鏈面臨缺料困境，緊急找上供應商協助，也讓台灣業者大啖轉單效應，晶焱 (6411-TW) 因從事 ESD、TVS 等相關產品，也被外界看好可望獲得轉單，本周獲資金青睞，單周飆漲 28.02%，創下 11 個月來新高。
安世半導體現階段正面臨中國及荷蘭政府爭奪控制權，由於母公司已被荷蘭政府接管，中國政府則採反制措施，禁止安世的中國分公司出貨，由於安世的產品囊括車用二極體、小訊號二極體、MOSFET 等，也讓汽車供應鏈急尋料源。
台廠相關概念股本周在轉單議題延燒下，紛紛強漲表態，除晶焱飆漲 28% 以外，強茂 (2481-TW) 也再漲 20%，其他包括德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW)、虹揚 - KY(6573-TW)、尼克森 (3317-TW)、富鼎 (8261-TW)、杰力 (5299-TW) 都上漲表態。
晶焱本周沿五日線上攻，周四、周五更帶量大漲，週五一度達 94.5 元，創下 11 個月來新高，終場收在 89.1 元，單周成交量衝破萬張，達 1.2 萬張，三大法人中僅自營商買超，敲進 128 張，外資則逢高調節 260 張。
