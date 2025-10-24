search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈熱門股〉安世轉單潮蔓延 晶焱單周飆漲28%

鉅亨網記者魏志豪 台北


功率半導體大廠安世半導體 (Nexperia) 面臨出口限制，汽車供應鏈面臨缺料困境，緊急找上供應商協助，也讓台灣業者大啖轉單效應，晶焱 (6411-TW) 因從事 ESD、TVS 等相關產品，也被外界看好可望獲得轉單，本周獲資金青睞，單周飆漲 28.02%，創下 11 個月來新高。

cover image of news article
晶焱總經理姜信欽。(鉅亨網資料照)

安世半導體現階段正面臨中國及荷蘭政府爭奪控制權，由於母公司已被荷蘭政府接管，中國政府則採反制措施，禁止安世的中國分公司出貨，由於安世的產品囊括車用二極體、小訊號二極體、MOSFET 等，也讓汽車供應鏈急尋料源。


台廠相關概念股本周在轉單議題延燒下，紛紛強漲表態，除晶焱飆漲 28% 以外，強茂 (2481-TW) 也再漲 20%，其他包括德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW)、虹揚 - KY(6573-TW)、尼克森 (3317-TW)、富鼎 (8261-TW)、杰力 (5299-TW) 都上漲表態。

晶焱本周沿五日線上攻，周四、周五更帶量大漲，週五一度達 94.5 元，創下 11 個月來新高，終場收在 89.1 元，單周成交量衝破萬張，達 1.2 萬張，三大法人中僅自營商買超，敲進 128 張，外資則逢高調節 260 張。

晶焱日 K 線圖

 

文章標籤

安世半導體晶焱轉單台廠車用供應鏈缺貨熱門股

相關行情

台股首頁我要存股
晶焱89.1+3.24%
強茂98+0.20%
德微171+2.09%
台半62.9+0.96%
虹揚-KY12.85+8.90%
尼克森55.7+5.69%
富鼎102+0.49%
杰力78.2-0.38%

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量突破均線糾結

偏強
晶焱

76.47%

勝率
偏強
德微

73.53%

勝率

#當沖高手_強

偏強
晶焱

76.47%

勝率

#上升三紅K

偏強
晶焱

76.47%

勝率

#均線指標上攻

偏強
晶焱

76.47%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
晶焱

76.47%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty