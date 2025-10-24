〈熱門股〉安世轉單潮蔓延 晶焱單周飆漲28%

功率半導體大廠安世半導體 (Nexperia) 面臨出口限制，汽車供應鏈面臨缺料困境，緊急找上供應商協助，也讓台灣業者大啖轉單效應，晶焱 ( 6411-TW ) 因從事 ESD、TVS 等相關產品，也被外界看好可望獲得轉單，本周獲資金青睞，單周飆漲 28.02%，創下 11 個月來新高。

安世半導體現階段正面臨中國及荷蘭政府爭奪控制權，由於母公司已被荷蘭政府接管，中國政府則採反制措施，禁止安世的中國分公司出貨，由於安世的產品囊括車用二極體、小訊號二極體、MOSFET 等，也讓汽車供應鏈急尋料源。