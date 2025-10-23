全民普發1萬可以衝了！今晚官網上線5種領取方式曝光 11/5預登記最快「這天」領到

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-23 22:37

‌



總統賴清德於今（23）日公布特別預算，行政院隨即核定「因應國際情勢強化韌性發放現金辦法」，拍板將普發新台幣 1 萬元予符合資格的全體國民。為加速發放作業，相關機關已完成整備，「全民 + 1 政府相挺」普發現金廣宣網站已於今晚（23 日）20 時正式上線，而專屬客服專線「1988」也將於明日（24 日）啟用，目前所有領取方式最快於 11/12 領到。

全民普發1萬可以衝了！今晚官網上線 11/10開放「登記入帳」最快領到。

1 萬元發放資格與期限一次看

‌



根據發放辦法規定，凡於民國 115 年 4 月 30 日前符合發放資格者，每人皆可領取新台幣 1 萬元。本次涵蓋對象廣泛，除了國內現有戶籍國民外，尚包含因公派駐國外人員及其眷屬、特定條件之大陸地區人民與港澳居民、取得居留許可的我國國民配偶、永久居留之外國人，以及在 115 年 4 月 1 日至 4 月 30 日期間國內出生並領有出生證明之國民。

財政部表示，依特別條例規定，普發現金作業應於特別預算公布後 1 個月內啟動發放，並在 7 個月內完成。為達成此目標，財政部、數位發展部、內政部等多個部會及相關機構已積極合作。

五大領取方式出爐：「登記入帳」最快

本次普發現金比照 112 年普發 6,000 元方式，提供「登記入帳」、「ATM 領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等五種便民措施。

1. 最快領取：直接入帳與登記入帳

直接入帳：針對勞保、國保、老農津貼等 10 類特定族群，將比照以往自動匯入個人帳戶，無需登記或申請。預計最快於 11 月 12 日直接匯撥至個人帳戶。

登記入帳：民眾可透過專屬網站（https://10000.gov.tw）進行線上登記。該系統預計於 11 月 5 日起開放為期 5 天的預登記，11 月 10 日正式開放登記。財政部將另行召開記者會，說明登記入帳系統操作方式及分流規劃。

2. 偏鄉與其他領取管道

偏鄉造冊：為服務偏鄉民眾，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及臺東縣金峰鄉等三地區將率先於 10 月 24 日至 10 月 28 日開放造冊登記，民眾可攜帶身分證明文件至當地派出所或分駐所辦理，並於 11 月 12 日至 11 月 25 日領取。ATM 領現：預計於 11 月 17 日開放。郵局臨櫃領現：預計於 11 月 24 日開放。

為確保資訊透明，普發現金廣宣網站（https://10000.gov.tw）已於今晚 20 時上線，民眾可查詢「誰能領」、「如何領」、「常見問題」等資訊。此外，免付費客服專線「1988」也將於 10 月 24 日 8 時 30 分啟用，服務時間為每日 8 時 30 分至 18 時 30 分，歡迎民眾多加利用，切勿聽信來路不明資訊，慎防詐騙。