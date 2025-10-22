鉅亨網編譯段智恆 2025-10-22 21:30

德國汽車製造商福斯汽車 (Volkswagen) 周三 (22 日) 警告，受中國限制安世半導體 (Nexperia) 晶片出口影響，部分車款可能面臨短期生產中斷風險。該公司指出，目前產線仍正常運作，但正密切關注供應鏈狀況，以防止影響擴大。

福斯汽車示警：安世半導體晶片供應受阻 恐短期停產(圖:Reuters/TPG)

福斯表示，安世半導體並非公司直接供應商，但部分零組件供應商使用該公司晶片，因此若供應中斷時間拉長，可能波及車輛組裝。

福斯發言人透過電郵回覆《CNBC》時指出，公司正「與所有相關利害關係人保持密切聯繫，及早辨識潛在風險並制定應對措施」，並強調目前生產未受影響，但「隨著情勢發展，短期內的生產衝擊無法完全排除。」

福斯股價周三倫敦時間下午 1 時 15 分 (美東時間上午 8 時 15 分) 下跌約 2%。

這起供應鏈風險源於荷蘭政府上月宣布接管安世半導體。該公司為中國聞泰科技（Wingtech Technology）旗下子公司，前身是恩智浦 (NXPI-US) 於 2017 年分拆出的事業部，主要生產汽車與消費電子用的成熟製程晶片。荷蘭政府援引冷戰時期法律，接管該公司以防關鍵技術在「緊急情況下無法取得」。

中國隨後反制，禁止安世半導體中國廠出口成品晶片，引發歐洲汽車產業警戒。德國汽車工業協會 (VDA) 警告，若中荷爭端持續，晶片供應中斷恐在短期內造成「顯著的生產限制」。

德國經濟部發言人則向《路透》表示，政府對汽車用晶片供應鏈的潛在瓶頸深表關切，並正與業界保持溝通，以評估進一步措施。