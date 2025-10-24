〈熱門股〉聯茂持續高階材料布局 M9等級基板出貨蓄勢中 周漲10%

CCL 廠聯茂 ( 6213-TW ) 2026 年即將推出新一代 AI 資料中心所需要的 M9 等級超低耗損基板材料，已通過主要美系 AI GPU 大廠及多家 PCB 板廠認證，受此一激勵，聯茂股價 23 日跳空上漲，一度漲停達 111 元，越過季線，終場收在 108 元，本周股價上漲 10.82%。

聯茂股價本周上漲 10.82%，並已突破 10 月以來的平台整理區 ，在 23 日股價爆量 2.92 萬張上漲，雖未鎖住漲停，但已突破下降趨勢，終場收在 108 元，本周股價上漲 10.82%，顯示季線的反壓重，而在量能增加且業績上揚同時，有利於股價的再突破上檔壓力區。