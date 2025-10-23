19紅！9月工業、製造業生產指數年增15.48%、16.9%雙創新高 電腦電子光學月增突出

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-23 18:14

AI 續當工業、製造業火車頭！經濟部統計處今（23）日公布 114 年 9 月工業生產統計，9 月工業生產指數為 115.38 點，和去年相比成長 15.48%，其中製造業年增 16.90%，皆寫下連續 19 個月正成長，雙創歷年同期新高，因 AI 與雲端資料服務需求強勁，「電腦、電子產品及光學製品業」月增 14.6% 表現最突出 。

9月工業、製造業生產指數同步年增 。（圖：經濟部提供）

受惠於新興科技應用需求熱絡，9 月工業生產指數雖較上月（8 月）微幅減少 1.05%，但與上年同月相比，9 月工業生產年增率仍達 15.48%，其中製造業年增 16.90%，表現穩健 。

9 月製造業生產指數為 116.51 點，較上月減少 0.87%。製造業八大中行業別，資訊電子工業雖是推升整體成長的主力，但在 9 月面臨修正壓力，電子零組件業生產指數月減 3.83% 。主要因為高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）應用雖然需求持續熱絡，但部分業者在經歷前期的積極備貨後，月增幅出現小幅回調。其中，積體電路業指數月減 4.44% 。

另一資訊電子產業的「電腦、電子產品及光學製品業」則逆勢成長，月增率高達 14.60% ，主因是受 AI 浪潮延續與雲端資料服務需求強勁，推升伺服器、通訊傳播設備及半導體檢測設備等產品增產 。

傳統產業方面，受全球經貿情勢波動影響，終端需求仍顯疲弱 。基本金屬業年減 2.63%，化學材料及肥料業微幅年增 0.44% 。基本金屬業主要因全球鋼市需求持續疲軟，客戶採購保守觀望，導致鋼胚、鋼筋等產品減產較多 。汽車及其零件業則因零件接單動能趨緩及車市買氣保守觀望，年減 7.82% 。

機械設備業年增 10.71%，表現亮眼 ，主要受惠於半導體產業大廠積極擴充產能，帶動半導體生產用設備及零組件等產品增產 。

累計今年 1 至 9 月，工業生產年增 16.37%，製造業年增 17.57% 。其中，製造業累計年增率貢獻最大的是電腦、電子產品及光學製品業，高達 40.05% 。