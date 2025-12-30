助攻中小企去年創收33億！SBIR明年鎖定3大核心應用 補助上調至最高1200萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-30 11:19

繼去年協助企業創造逾 33 億元海內外營收，經濟部中小及新創企業署今 (30) 日表示，經濟部小型企業創新研發計畫（SBIR）將自 115 年 1 月 1 日起全面調高補助金額上限，先期研究補助最高提升至 150 萬元，研究開發最高 1200 萬元，115 年度計畫將鎖定無人載具應用、AI 智慧應用及淨零應用三大核心。

助攻中小企去年創收33億！SBIR明年補助上調最高1200萬元 鎖定3大核心應用。（鉅亨網資料照）

中企署指出，中小企業往往因研發投入資金多、風險高而對產業創新產生顧慮。透過擴大政府資源挹注，不僅能協助企業跨越研發門檻，更能鼓勵業者勇於投入技術或商業模式創新，將具潛力的點子加速轉化為具體產品並創造營收，進而提升台灣整體的產業競爭力。SBIR 計畫持續優化審查流程，目前在先期研究階段已改採簡報取代計畫書，讓創新構想能快速落地執行。

SBIR 自 115 年 1 月 1 日起全面調高補助金額上限。其中先期研究（Phase 1）補助最高提升至 150 萬元，研究開發（Phase 2）則大幅加碼至最高 1200 萬元，加值應用（Phase 2+）最高為 600 萬元。此外，中企署更首度增設專利申請費補助，支持企業在研發初期同步布局國內外專利。

回顧 114 年表現，SBIR 計畫共核定 634 件研發案，透過超過 4.5 億元政府補助，成功帶動企業加碼投入約 9.3 億元研發經費，並具體產出 144 項創新產品。在這些研發項目中，AI 技術相關研發佔比高達 35%，其餘則涵蓋半導體、衛星通訊、無人載具及淨零科技等關鍵領域。統計顯示，該計畫已協助企業創造逾 33 億元海內外營收，年增率達 7%，並成功讓台灣技術拓展至歐洲、日本及東南亞市場。

為打通研發成果走向市場的最後一哩路，中企署自 113 年起導入主題式徵案機制，促成中小企業跨領域結盟共同爭取訂單。 115 年度計畫將鎖定無人載具應用、AI 智慧應用及淨零應用三大核心。