中小企撐起台灣經濟半邊天！去年171萬家貢獻31兆營收雙創新高內銷成長逾8%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-26 16:41

經濟部於今（26）日正式發布《2025 中小企業白皮書》，深度解析台灣中小企業在國際變局下的經營韌性。數據顯示，2024 年台灣中小企業發展穩健向上，家數已超過 171.5 萬家，占全體企業比重超過 98%，並吸納高達 919.4 萬就業人口，提供全國近 8 成的就業機會，且去年整體銷售金額突破 31 兆，內銷金額超過 27.8 兆元，年增率高達 8.32%。

經濟部次長何晉滄主持(右2)、金全益公司王義方(左1)、歐群公司董事長廖月照(左2)、中企署主秘李佳瑾(右1)。（圖:經濟部提供）

在營運表現方面，中小企業整體銷售金額成功突破 31 兆元，占整體企業銷售額 5 成以上。其中受惠於內需市場持續熱絡，內銷金額超過 27.8 兆元，年增率高達 8.32%，表現最為搶眼。白皮書指出，面對全球供應鏈重組，台灣中小企業展現出卓越韌性，如歐群科技與金全益等標竿企業，透過導入 AI 技術與自動化設備提升效率，並將 ESG 永續精神融入營運，為產業升級树立典範。

針對美國關稅政策變動及全球淨零排放浪潮，經濟部整合跨部會資源成立「產業競爭力輔導服務團」，提供包含 AI 數位轉型、AI 人才培育、金融支持、技術輔導及 ESCO 節能等多元支援。為協助業者穩住資金與開拓市場，政府同步推出研發轉型與海外拓銷方案，透過簡化貸款程序、提供信保優惠，並補助企業開發新產品，強化業者在國際經貿變局中的競爭力。

經濟部於今（2025）年初已啟動「中小微企業多元振興發展計畫」，聚焦「數位轉型」、「淨零轉型」及「通路發展」三大核心策略。為落實「包容成長」，配套措施包括普惠金融、租稅優惠，以及針對為員工加薪的企業提供額外信保額度。此外，政府亦持續推動城鄉深耕計畫，透過輔導商圈與地方聚落，將創新商業模式帶入在地經濟。