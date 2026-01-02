台美關稅談判進入最後階段 龔明鑫：雙方已有共識只差「這一步」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-02 16:49

經濟部長龔明鑫指出，台美關稅談判已達成共識並進入最後階段，正等待官方最終公佈，展望 2026 年經濟，他抱持樂觀態度，認為在人工智慧與半導體需求強勁帶動下，經濟成長率有機會優於主計總處預測的 3.54%。面對中國低價傾銷對傳統產業帶來的衝擊，政府將透過數位轉型與差異化策略提供協助。

台美關稅談判進最後階段 龔明鑫：雙方已有共識只差「這一步」。（鉅亨網資料照）

經濟部長龔明鑫今主持第 1520 次業務會報前受訪回應台美關稅談判、2026 經濟展望、政府支持產業措施、產業赴海外投資等議題。

關於台美關稅談判進度，龔明鑫表示雙方大致上已經達成共識，目前已進入最後階段的總結會議。他觀察到美國正積極與其他國家達成類似協議，因此推測官方可能會採取一致性的公佈時程，請外界稍作等待，好消息應指日可待。

針對 2026 年的經濟展望，主計總處預估經濟成長率為 3.54%。龔明鑫對此表示，這個數字可能只是地板，實際表現有機會更高。他分析指出，當前全球經濟成長主要由人工智慧發展帶動，且此趨勢依然強勁，國際市場對半導體、AI 伺服器的需求居高不下。隨著輝達執行長黃仁勳預計再度訪台以鞏固產能與商務需求，產業鏈發展勢頭明確，台灣在半導體領域的領先地位將持續支撐經濟動能。

在傳統產業發展方面，龔明鑫坦言確實面臨挑戰。由於中國國內經濟不景氣，導致大量產品過剩並以低價傾銷至國際市場，這已成為全球性問題，多國難以長期承受此種競爭壓力。為此，政府已提出特別預算與特別條例支持產業，相關措施將執行至 2027 年。

龔明鑫希望利用這兩年的時間協助傳統產業改變體質，透過數位轉型提升效能，或發展具備資安優勢、經過特殊認證的產品，以差異化競爭擺脫價格戰。

對於產業赴海外投資與國內投資的平衡，龔明鑫強調核心原則是立足台灣、佈局全球。114 年 1 至 11 月核准對外投資金額 362 億 9717 萬 4000 美元，較上年同期減少 17.98%。雖然仁寶 (2324-TW) 與緯穎 (6669-TW) 等大廠擴大海外投資，但核心研發與高附加價值的生產仍保留在台灣，顯示國內產能依然穩固。