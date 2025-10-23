鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-23 20:50

‌



為提升全民福祉，行政院推出「全民 + 1 政府相挺」普發現金 1 萬元政策，藉此活絡內需、減輕民眾生活壓力，將於 11 月 5 日開始分流登記，最快 11 月 17 日 ATM 開放領現。台北富邦銀行積極響應，率先推出加碼活動，民眾透過北富銀 ATM 提領現金或選擇登記入帳至北富銀帳戶可參加抽獎，有機會把 iPhone 17 手機或萬元現金帶回家，為普發現金添增更多驚喜。

普發現金1萬元來了！北富銀率先加碼送 抽萬元現金、iPhone 17好禮。(圖/富邦金提供)

依政府規劃，民眾可透過登記入帳、ATM 領現、郵局臨櫃領現、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放等五種方式申請領取普發現金。北富銀表示，2023 年普發六千元時，全國民眾領取方式以登記入帳最多，佔比達四成，其次為 ATM 領現，約佔四分之一，因此本次特別針對這兩種主要管道舉辦加碼活動，鼓勵國人快速簡易完成領取，使金融服務更貼近生活。

‌



11 月 17 日至 12 月 31 日期間 (實際活動日期以行政院公告為準)，只要持金融卡至北富銀 ATM 提領普發現金，並於活動結束前綁定北富銀 LINE 官方帳號，即可參加抽獎，獎品包含 iPhone 17 Pro 256GB 手機、mo 幣 10,000 元、5,000 元、2,000 元、500 元等豐富獎項，在領現之餘還有機會把好禮帶回家。

針對北富銀存戶，12 月 31 日前選擇登記入帳至北富銀帳戶，即可獲得抽獎機會，最高可抽中現金一萬元，共有超過上千個現金獎項會於活動結束後統一抽出，並直接入帳至中獎者之北富銀帳戶，讓現金加倍、幸福也加倍。